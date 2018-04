Protezione perimetrale esterna | come l’antifurto può prevenire danni a persone e cose

laragnatelanews

(Di venerdì 27 aprile 2018) Subire un furto in casa, soprattutto se si è in compagnia dei propri familiari, è un timore molto diffuso: da un’indagine condotta nel 2015 dall’Istituto di ricerca di mercato Sondea sul tema della sicurezza, emerge infatti che il 77% degli intervistati ha paura di essere rapinato mentre si trova all’interno delle mura domestiche. In particolare, a questa preoccupazione sono legati, nell’ordine, il timore della distruzione dell’abitazione (48,23%), del furto di oggetti personali o ricordi (47,71%), dell’occupazione della casa (33,10%), dell’invasione degli spazi personali (19,74%), del furto di denaro (12,81%) e di quello di oggetti materiali (10,61%). Secondo i risultati dell’indagine Sondea, inoltre, per più di otto italiani su dieci (l’85,95% del campione) il livello di sicurezza è diminuito negli ultimi due anni, tanto che si è assistito a un deciso aumento della richiesta di ...