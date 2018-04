Pronti a sederci al tavolo con M5s | ma da una posizione di forza per trattare al meglio

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) Obiettivo: sedersi alcon i Cinquestelle ma senza umiliarsi, con unadi, con la delegazione giusta peral(cioè senza Maurizio Martina). Matteo Renzi vuole giocarla fino in fondo questa partita: è la sua occasione per riabilitarsi in politica, di nuovo da leader dopo la sconfitta elettorale. E allora oggi, archiviato il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico, il segretario dimissionario del Pd tiene a freno la parte ortodossa tra i suoi, contrari al dialogo con i 5s. E si mette al lavoro per pianificare per bene la direzione Dem di giovedì prossimo. Domenica, dopo un lungo silenzio, torna in tv, da Fabio Fazio su Raiuno.Oggi intanto è tornato a Roma dopo aver passato i giorni a cavallo della festività del 25 aprile a Firenze. Uno stop in libreria, a comprare testi che immortala e posta su ...