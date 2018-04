Primo festival del diritto

Gianna Nannini e il concerto del Primo maggio : 'Sarà un festival del rock' : 'Sarà un festival del rock'. Gianna Nannini, ospite di punta al primo maggio a Roma, ribattezza così il concertone di piazza San Giovanni a Roma. 'Sono molto contenta di esserci , l'ultima volta fu ...

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “Festival Rock” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

A Milano Primo festival delle serie tv : Il FeST vuole raccontare le serie attraverso protagonisti , ideatori, sceneggiatori, produttori, attori, ed esperti, con il supporto dei servizi di streaming e delle emittenti TV che le offrono ...

Il gelato italiano in festival conquista il mondo. E in Cina apre il Primo museo dedicato : Voglia di gelato. Sempre più forte. Alla vigilia della stagione estiva e con la partenza del gelato festival Europa al via oggi a Firenze, il dolce artigianale freddo per eccellenza sembra non conoscere crisi e premia chi è creativo e investe in qualità.L'Osservatorio Sigep (il Salone internazionale della gelaterie e pasticceria tenutosi a Rimini a inizio anno) ha stimato nel 2017 (per il periodo estivo in Italia) una ...

FruttAmaMi - il Primo festival della nutrizione naturale e cruelty free : @stockadobe Oggi si fa presto a dire salute, benessere, alimentazione corretta… Nell’ambito della buona tavola, si stanno diffondendo sempre più stili di vita e nutrizionali – come la dieta vegana, la vegan-crudista, la fruttaliana e l’igienista naturale – che possono generare confusione e cattiva informazione. Ecco che allora la parola d’ordine dev’essere consapevolezza, la quale deriva dal sapere, dalla ...

Salute : a Padova il Primo festival della Maternità : Padova, 10 apr. (AdnKronos) – Dal 13 al 15 aprile la città di Padova si colora di rosa per ospitare il primo Festival della Maternità, evento nazionale di sensibilizzazione e informazione dedicato alla Salute mentale e al benessere psicofisico della mamma promosso dall’associazione Kairos Donna. Tre giorni in cui si alterneranno 47 eventi di natura scientifica, culturale e per le famiglie in 7 luoghi diversi del centro storico ...

