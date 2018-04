Porto Torres | carabiniere accoltellato dopo l' intervento in una lite familiare

Porto Torres - uomo accoltella carabiniere e si barrica a casa/ Ultime notizie Sardegna : “picchiava la madre” : Sardegna , Porto Torres : uomo accoltella un carabiniere e si barrica in casa . Ultime notizie , stava picchiando la madre: ferito il fratello di un militare ucciso nel 1995 a Sassari(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:50:00 GMT)

Porto Torres - carabinieri accoltellato dopo l'intervento in un lite familiare : L'uomo che lo ha ferito ora si è barricato in casa. Il fratello del militare morì nel 1995 in un conflitto a fuoco con un gruppo di malviventi