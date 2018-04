Porto San Giorgio Ben venga Maggio | spettacoli per piccoli e famiglie

Porto Sant'Elpidio - è qui la festa? Tutto pronto per il "Primo Maggio 5.0" - musica e divertimento fin dal 27 aprile con l'anteprima all'Ex ... : Oltre al classico appuntamento nel giorno della festa dei lavoratori, infatti, con 96 iniziative sparse da nord a sud con spettacoli ed eventi spalmati su Tutto l'arco della giornata, la grande ...

Wifi gratis sulla spiaggia - la Regione determina il budget. Vesprini : "Porto San Giorgio ammessa a finanziamento - dopo il lungomare pensiamo ... : ... sia locali sia dell'intero territorio marchigiano , eventi, spettacoli, feste, mostre, fiere, , promossi per il tramite del sistema di Destination Management della Regione. Il progetto di ciascun ...

Portonaccio - in Parlamento le 250mila multe sulla corsia preferenziale - la Lega : 'Sanzioni da cancellare' : Un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Interno, affinché valuti se sia il caso di annullare tutte le multe elevate dalle telecamere nella corsia preferenziale di via di Portonaccio, ...

Bari - 17 arresti nel clan Capriati : “Controllo del Porto e pizzo ai commercianti per la festa di San Nicola” : Il controllo del porto di Bari, il pizzo ai commercianti della sagra di San Nicola, lo spaccio di droga. Sono alcune delle accuse di cui devono rispondere le 17 persone arrestate nella notte di giovedì a Bari durante un’operazione della polizia, ritenute dagli investigatori esponenti di spicco e gregari del clan Capriati, attivo nel Borgo Antico e in altri quartieri della città. Per 14 di loro è scattato il carcere, mentre gli altri ...

Viabilità : Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro- Latisana : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) - Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro – Latisana in direzione Trieste alle 17 e 50 e circolazione in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura, istituita poco dopo le 15,00 si è resa necessaria in seguito

Aeronautica Militare : trasPorto sanitario per una donna in pericolo di vita : Nella serata di oggi un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino ha svolto un trasporto sanitario urgente da Gioia del Colle a Roma, a favore di una donna di 63 anni, ricoverata presso l’ospedale ”F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari), le cui condizioni particolarmente gravi hanno reso necessario il trasferimento. L’equipaggio del velivolo, in prontezza di allarme, è decollato dall’aeroporto di Ciampino ...

RapPorto annuale di Legambiente sull'inquinamento atmosferico nel Veneto. Si salva solo Belluno. Le 10 proposte per risanare l'aria veneta : In soccorso della politica arrivano sempre e solamente gli eventi climatici, che negli ultimi otto anni tra pioggia, venti e temperature, appaiono chiaramente essere i soli e unici protagonisti di ...

Un rapPorto poco sano con i medicinali : Italiani con farmaci scaduti e automedicazione errata : Un vero e proprio comportamento poco salutare quello che ha più della metà degli Italiani nei confronti dei medicinali e delle cure in generale. Infatti sembra proprio che siamo in tanti ad utilizzare medicine scadute ma anche analgesici, antibiotici o farmaci prescritti sì, ma per patologie pregresse e che in modo autonomo decidiamo di riutilizzare ogni volta che i sintomi saranno più o meno gli stessi. Ma non basta: infatti l’italiano ...

LORY DEL SANTO/ Il gossip su Marco Cucolo e il rapPorto con Marco Ferri (S’è fatta notte) : LORY Del SANTO sa di certo come sconvolgere con i suoi racconti inediti e spesso piccanti. Oggi sarà ospite della puntata di S'è fatta notte in onda su Rai 1(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:29:00 GMT)

Loiri Porto San Paolo ricorda Isabelle Vanbelle - vittima di femminicidio - Sardiniapost.it : Proseguono le azioni della Commissione regionale per le pari opportunità volte all'intitolazione di luoghi di ritrovo pubblici a favore delle vittime di violenza in Sardegna. Dopo la recente dedica ...

San Vito Lo Capo - 2mila firme contro il Porto turistico : La sorpresa - brutta, a dire dalla reazione dei cittadini - è arrivata quando un avviso pubblicato sull'albo pretorio del Comune ha reso nota la richiesta, fatta da una società trapanese, di ...

9 modi per capire se stai vivendo un rapPorto sano : Un rapporto sano non nasce per caso. Bisogna essere in due, con tutte le proprie imperfezioni e l'impegno a migliorare se stessi, e conseguentemente la propria coppia.Abbiamo chiesto a terapeuti, psicologi e altri esperti quali siano i segnali di un rapporto sano. Qui di seguito troverete le loro risposte:1. Avete coltivato aspettative realistiche sull'amore."Innamorarsi è facile. Restare innamorati è tutt'altra cosa. I rapporti a ...

Porto Sant'Elpidio. Attestato di merito al Campione del Mondo di Salsa Shine Vittorio Olivieri : ...hanno consegnato un Attestato di merito a Vittorio Olivieri che nel 2015 in occasione dei campionati mondiali che si sono svolti a Torino il 6 novembre ha conquistato il titolo di Campione del Mondo ...