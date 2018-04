Ha giurato davanti al Senato il nuovo segretario di Stato americano Mike Pompeo, votato a maggioranza con 57 voti, un consenso tra i più modesti nella storia del segretariato di Stato. Pompeo, di origini italiane, prima di prendere in mano gli affari esteri Usa, è Stato il capo della Cia. Si è detto 'orgoglioso e lieto' del suo nuovo incarico e anche pronto per mettersi subito al lavoro. Dopo la cerimonia è infatti volato alla volta di Bruxelles per un incontro con i vertici della NATO.(Di venerdì 27 aprile 2018)

