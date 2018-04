Piogge torrenziali in Ruanda | crolla una casa | 6 morti

Piogge torrenziali in Tanzania : inondazioni a Dar es Salaam - almeno 14 morti : Pesanti inondazioni hanno colpito la capitale economica della Tanzania, Dar es Salaam: al momento il bilancio è di almeno 14 morti, ha reso noto in conferenza stampa il capo della polizia municipale Lazaro Mambosasa. A causa delle Piogge torrenziali le autorità hanno disposto la chiusura di tutte le scuole e hanno invitato le famiglie a evacuare le zone colpite. L'articolo Piogge torrenziali in Tanzania: inondazioni a Dar es Salaam, almeno 14 ...

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo : super caldo e Piogge torrenziali - scatta l’allarme alluvione in 4 Regioni [DETTAGLI] : 1/6 ...

Archeologia : le Piogge torrenziali rivelano un acquedotto romano : Le piogge torrenziali che si sono abbattute negli ultimi giorni sul sud dell’Andalusia hanno riportato alla luce vicino Cadice i resti di un acquedotto romano che erano stati sommersi dalla sabbia dopo il terremoto di Lisbona del 1755. La scoperta è stata confermata dai servizi del comune di Cadice. il nubifragio ha fatto emergere anche una antica strada del Seicento pure coperta per secoli dalla sabbia. La pioggia ha fatto riemergere ...

Notte di forte maltempo in tutt’Italia : Piogge torrenziali da Nord a Sud - Appennino sommerso di neve [LIVE] : 1/10 ...

Piogge torrenziali in Indonesia : valanga di fango si abbatte su risaia - almeno 7 morti : Piogge torrenziali stanno investendo l’Indonesia ed in particolare la parte centrale dell’isola di Giava: 7 persone sono decedute e altre 14 sono disperse a causa di una frana che ha travolto ieri una risaia. La valanga di fango, rocce e alberi, staccatasi da un colle nel distretto di Brebes, ha travolto decine di agricoltori mentre erano al lavoro. Centinaia di residenti hanno scavato anche a mani nude nella speranza di trovare dei ...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile : criticità arancione in 5 Regioni per Venerdì 23 Febbraio - tanta neve al Nord e Piogge torrenziali al Sud : Allerta Meteo – Una struttura di bassa pressione presente sui mari ad ovest dell’Italia continuerà a determinare precipitazioni su gran parte della penisola, anche a carattere temporalesco sulle Regioni meridionali e a carattere nevoso, fino a quote di pianura, al Nord-ovest e al centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo - Piogge torrenziali sulle Regioni Adriatiche : picchi di 60mm tra Marche e Abruzzo : piogge torrenziali con temperature molto basse hanno interessato nel pomeriggio/sera di ieri, Mercoledì 21 Febbraio, le Regioni del medio/alto Adriatico, tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo con 59mm di pioggia a Martinsicuro, 50mm a Nereto, 48mm ad Ancona, 45mm a Porto Sant’Elpidio, 40mm a Montefelcino, 36mm a Grottammare, 31mm a Rimini, 28mm a Senigallia, 26mm a Jesi, Fano e Tortoreto, 20mm a Pescara, 19mm a Filottrano, 16mm a Bologna. ...