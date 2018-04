Pio La Torre ricordato da detenuti-attori

Mafia : Palermo - Pio La Torre ricordato dai detenuti-attori (2) : (AdnKronos) - "Oggi è una giornata simbolica di cambiamento - ha evidenziato Rita Barbera, direttrice della Casa di reclusione - Vogliamo dimenticare l'immagine dell'Ucciardone come un luogo triste, teatro di tanti fatti gravissimi e di cultura mafiosa imperante. Oggi vogliamo offrire un'immagine di

Mafia : Palermo - detenuti-attori ricordano Pio La Torre : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) – Al carcere Ucciardone manifestazione di commemorazione del 36esimo anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, avvenuta il 30 aprile del 1982. I detenuti dell’Ucciardone metteranno in scena, sotto la regia di Lollo Franco, l’atto unico teatrale “Dalla parte giusta”, scritto da Gianfranco Perriera, e incentrato sui diciotto mesi di carcere che ...

Piogge torrenziali in Ruanda : crolla una casa - 6 morti : Piogge torrenziali sul sud del Ruanda: le precipitazioni hanno gravemente danneggiato una casa che è crollata provocando la morte di 6 persone. 4 corpi sono stati recuperati sul posto, mentre altri 2 sono stati trascinati nelle acque del fiume Cyogo. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L'articolo Piogge torrenziali in Ruanda: crolla una casa, 6 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Piogge torrenziali in Tanzania : inondazioni a Dar es Salaam - almeno 14 morti : Pesanti inondazioni hanno colpito la capitale economica della Tanzania, Dar es Salaam: al momento il bilancio è di almeno 14 morti, ha reso noto in conferenza stampa il capo della polizia municipale Lazaro Mambosasa. A causa delle Piogge torrenziali le autorità hanno disposto la chiusura di tutte le scuole e hanno invitato le famiglie a evacuare le zone colpite. L'articolo Piogge torrenziali in Tanzania: inondazioni a Dar es Salaam, almeno 14 ...

Scuola : Centro Pio La Torre - uno studente su 3 ha assistito a atti di bullismo : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Un ragazzo su tre afferma di aver assistito ad atti di bullismo, quasi il 90% degli studenti pensa sia un fenomeno molto diffuso all’interno delle scuole e il 42% pensa che sia la Scuola il contesto nel quale maggiormente si faccia uso della violenza. Sono alcuni dei dati del questionario sulla percezione mafiosa e antiviolenza condotto dal Centro Pio La Torre tra oltre 2500 studenti che hanno ...

MuniciPio XIV. Cecera (PD) : solidarietà al comitato Torresina : Municipio XIV. Cecera (PD): solidarietà al comitato Torresina per le intimidazioni e gli atti di vandalismo di questa notte “Questa notte ignoti hanno fatto irruzione nel parco di Torresina, di proprietà municipale affidato al comitato di quartiere Torresina, abbattendo numerosi alberi piantumati e forzando le reti di recinzione” racconta a RomaDailyNews il consigliere PD del XIV Municipio Cecera “Questo atto va a colpire ...

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo : super caldo e Piogge torrenziali - scatta l’allarme alluvione in 4 Regioni [DETTAGLI] : 1/6 ...

Archeologia : le Piogge torrenziali rivelano un acquedotto romano : Le piogge torrenziali che si sono abbattute negli ultimi giorni sul sud dell’Andalusia hanno riportato alla luce vicino Cadice i resti di un acquedotto romano che erano stati sommersi dalla sabbia dopo il terremoto di Lisbona del 1755. La scoperta è stata confermata dai servizi del comune di Cadice. il nubifragio ha fatto emergere anche una antica strada del Seicento pure coperta per secoli dalla sabbia. La pioggia ha fatto riemergere ...

Maltempo - Pioggia e danni in Sicilia : calcinacci da un solaio feriscono due persone - esondano due torrenti nel Palermitano : Continua la conta dei danni in Sicilia colpita da Maltempo e forti piogge. A causa delle infiltrazioni d’acqua che si protraevano da tempo calcinacci si sono staccati dal solaio di un appartamento e sono finiti addosso a due persone (portate all’ospedale Civico dai sanitari del 118) che abitano al terzo piano di una palazzina di via Orazio Antinori, a Palermo, nei pressi di corso Alberto Amedeo. I vigili del fuoco stanno verificando ...

Notte di forte maltempo in tutt’Italia : Piogge torrenziali da Nord a Sud - Appennino sommerso di neve [LIVE] : 1/10 ...