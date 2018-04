PIETRO MARZOTTO E' MORTO Addio all’industriale anche nella storia nel calcio | i 10 anni

Addio a PIETRO MARZOTTO - trasformò l’azienda in una multinazionale : A 80 anni d’età se n’è andato il conte Pietro Marzotto, per 30 anni al timone del celebre gruppo tessile di Valdagno, in provincia di Vicenza, già vicepresidente di Confindustria. Da...

Morto l’imprenditore PIETRO MARZOTTO : trasformò il gruppo tessile in una multinazionale : L'ultimo figlio del conte Gaetano aveva 80 anni. Si è spento all’ospedale di Portogruaro, dove risiedeva da alcuni anni. Ha guidato il gruppo tessile di Valdagno e ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Confindustria.Continua a leggere

Gruppo Marzotto - è morto PIETRO. Aveva trasformato l’azienda tessile di Valdagno in una multinazionale : È morto l’imprenditore Pietro Marzotto. Aveva 80 anni. L’ultimo figlio del conte Gaetano Marzotto si è spento all’ospedale della cittadina di Portogruaro, dove risiedeva da alcuni anni ed era stato ricoverato per complicazioni cardiache. Era entrato nella Marzotto il primo gennaio 1968 portandola a diventare una multinazionale che ha guidato per 16 anni: a lui si deve l’intuizione di diversificare le attività del Gruppo di famiglia, dal ...

È morto PIETRO MARZOTTO - trasformò l'azienda di famiglia in una multinazionale : È morto l'imprenditore Pietro Marzotto, all'età di 80 anni. Marzotto si è spento all'ospedale della cittadina di Portogruaro, dove risiedeva da alcuni anni ed era stato ricoverato per complicazioni cardiache.Figlio del conte Gaetano Marzotto, ultimo di sette fratelli, aveva guidato il gruppo tessile di Valdagno per 16 anni e aveva ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Confindustria.Pietro, il più giovane dei ...

Moda : Ciambetti (Veneto) - con PIETRO MARZOTTO se ne va capitano industria veneta : Vicenza, 26 apr. (AdnKronos) – ‘Un uomo libero, tenace, un imprenditore vero: questo fu Pietro Marzotto, la cui figura e la cui storia consentono di leggere in maniera approfondita e come una cartina al tornasole la vicenda – ma potremmo chiamarla anche saga, tanta è stata la sua complessità – della sua dinastia”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti che così commenta ...

Moda : Zaia - con PIETRO MARZOTTO se ne va un veneto autentico : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) – ‘Salutiamo un uomo dal carattere forte e un imprenditore che per decenni è stato interprete di una realtà produttiva ed economica che ha fatto storia nel veneto e in Italia”. Così il presidente della Regione del veneto ricorda il conte Pietro Marzotto, spentosi oggi all’età di 80 anni nell’ospedale di Portogruaro (Ve). ‘Ho sempre pensato ‘ prosegue il Governatore veneto ...

Moda : morto PIETRO MARZOTTO - aveva 80 anni : Vicenza, 26 apr. (AdnKronos) – Si è spento oggi all’età di 80 anni l’imprenditore vicentino Pietro Marzotto. Figlio del conte Gaetano Marzotto e ultimo di sette fratelli, è stato per sedici anni, dal 1982 al 1998, presidente del gruppo del tessile e abbigliamento, con sede a Valdagno. Vicepresidente nazionale di Confindustria, è stato presidente dell’Associazione Industriali di Vicenza e dell’Associazione ...

Morto a 80 anni il conte PIETRO l'ultimo dei 7 fratelli Marzotto : VICENZA - Si è spento oggi Pietro Marzotto , figlio del conte Gaetano e ultimo dei 7 fratelli. Era nato a Valdagno l'11 dicembre 1937. Fece tutta la gavetta prima di diventare imprenditore fra i più ...