Piano Juve | Cavani al posto di Dybala

Emre Can - ultimatum scaduto : ecco il Piano B della Juventus : TORINO - Una decina di giorni, quelli indicati il 7 aprile da Beppe Marotta come il tempo necessario a chiudere, bene o male, il tormentone Emre Can , non sono esattamente 10 giorni, quelli trascorsi ...

Juventus - il Piano scudetto : contro il Napoli con l'1X : TORINO - Forse nemmeno il tifoso della Juventus più ottimista avrebbe immaginato di arrivare, a sei giornate dalla fine, ad avere sei lunghezze di vantaggio sul Napoli. Il ritmo del girone di andata ...

Piano Martial : avanzata Juve : ... perché si tratta di portar via agli inglesi un talento assoluto del calcio internazionale, svezzato al Lione , cresciuto nel Monaco, quindi sbarcato in Premier per cercare di conquistarsi il mondo. ...

Juventus - in Spagna : 'Pronto un 'Piano Morata' per Ceballos' : TORINO - La scorsa estate si rivelò una missione impossibile, con le sirene del Real Madrid che riuscirono a stregare Dani Ceballos , ma la Juventus ora è pronta a tornare all'assalto per quello che ...