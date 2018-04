Pescara | uccide il vicino di casa dopo una lite e poi si autodenuncia

Blastingnews

(Di venerdì 27 aprile 2018) Ennesimafra vicini finita male. I #Carabinieri del comando dihanno arrestato oggi Roberto Mucciante VIDEO di 51 anni, per omicidio preterintenzionale. L'uomo originario dell'Aquila, affetto in passato da malesseri mentali è stato accusato di avere ucciso a coltellate un suodiun litigio. Il presunto omicida è stato fermato per ordine del Pm Valentina D'agostino.l'efferato delitto, l'assassino si è costituito spontaneamente ai militari dell'arma. L'omicidio L'efferato delitto è stato commesso mercoledì scorso, intorno alle dieci, nel garage di una piccola palazzina situata nella zona collinare della citta' dial complesso ospedaliero civile, fra via del Circuito e via Pian delle Mele. L'aggressore Roberto Mucciante, un 51 enne affetto in passato da problemi psichici, ha accoltellato Salvatore Russo, un 60 enne originario ...