Perde le gambe in un incidente | sale 2 744 gradini con le braccia | ' Nulla è impossibile'

L’ospedale non capisce che soffre di sepsi : 31enne Perde le gambe - un braccio e una mano : La vita di Magdalena Malec, 31 anni, madre di due figli, è cambiata totalmente nel dicembre 2014, dopo aver scoperto di essere incinta. Da allora, la donna è piombata in un calvario, a seguito del quale ha finito per lasciarsi anche col marito. Ed ora vuole giustizia.Continua a leggere