Perché lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake procede a rilento?

Perché lo sviluppo di #FinalFantasyVII Remake procede a rilento?

(Di venerdì 27 aprile 2018) Chi si aspettava un annuncio della data di uscita perVIIfissata per quest'anno potrebbe rimanere fortemente deluso. I motivi, a quanto pare, risiederebbero tutti in alcune problematiche nelloche stanno rallentando pesantemente la produzione dell'esclusiva PS4. Essenzialmente, anche se questo gioco è inda circa quattro anni, in realtà è come se lo fosse da meno tempo e uno dei producer ha spiegato.Sarebbe più corretto dire, infatti, cheVIIè inda un paio di anni e non di più, dopo che recenti sviluppi con i partner di Square Enix hanno fatto sì che la società ricominciasse da zero in alcune fasi della produzione. Qualche tempo fa il publisher ha collaborato con CyberConnect2 per realizzare il gameplay del gioco: tuttavia, è stato recentemente rivelato che la collaborazione si è interrotta l'anno scorso ...