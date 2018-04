Perché Enel e Iberdrola si contendono il Brasile a suon di Opa

ilsole24ore

(Di venerdì 27 aprile 2018) Dal 2006, quando ha acquisito il controllo della spagnola Endesa, che a sua volta possedeva molte società ed attività in Sudamerica, il gruppo guidato dall’ad Francesco Starace è diventato una multinazionale che fa la metà dei ricavi all’estero e che guarda a realtà come quella brasiliana per le elevate prospettive di crescita. Non prive di rischi...