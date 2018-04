Per Salvini forno ancora aperto

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'SPeriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

Matteo Salvini - lo scenario-teremoto sul governo del presidente : Perché ci sarà un 'effetto valanga' : La trattativa tra Pd e M5s per la formazione di un governo che piaccia a Sergio Mattarella è appesa a un filo, quel filo sottile della Direzione dem che potrebbe far saltare il banco con i grillini, ...

Salvini si tiene aPerte tutte le strade. Non chiude la porta a Di Maio e neanche rompe con Berlusconi : Salvini non chiude la porta ai 5Stelle, ma neanche rompe con Silvio Berlusconi: "Matteo? Si tiene aperte tutte le strade, pur non avendo una rotta precisa". Un deputato del Carroccio, molto vicino al segretario, sintetizzata così la strategia della Lega che continua a non considerare del tutto chiuso il canale con Luigi Di Maio nonostante i due leader non abbiano da un po' contatti diretti. In questo momento Salvini galleggia, in attesa ...

Perché Di Maio tornerà da Salvini : Roma. Prima di rispondere, Domenico De Masi chiede conferma su cosa gli si stia chiedendo. "Volete l'auspicio o la constatazione?". E se gli si lascia facoltà di scegliere da dove cominciare, il ...

Berlusconi attacca i 5 Stelle «Pericolo come Hitler»|Video Gelo di Salvini : stufo di insulti : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero». Il segretario del Carroccio: «Basta sciocchezze, voglio dare un governo all’Italia»

Berlusconi attacca i 5 Stelle «Un Pericolo come Hitler» Gelo di Salvini : stufo di insulti : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero»

Matteo Salvini - Perché un governo M5s - Pd sarebbe la sua più grande fortuna : La strada per un governo a guida del Movimento Cinque stelle con il sostegno del Partito democratico sembra ormai spianata. Dal fronte grillino, lo stesso Luigi Di Maio ha fatto capire chiaro e tondo ...

Sergio Mattarella - il piano del Quirinale Per fare fuori Salvini : cosa c'è dietro l'incarico a Fico : Non sono previsti sconfinamenti nell'incarico esplorativo che Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico. Il presidente della Camera ha una missione ben precisa: trovare l'intesa tra il M5s e il Pd ...

Salvini : M5S amoreggia con Pd Per potere : 20.41 "Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire coerente e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega. "amoreggiare con Renzi e con il Pd pur di andare al potere mi sembra invece irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori. Se vuole smettere di polemizzare e aiutarmi a ricostruire questo Paese, sono pronto", ha aggiunto.

Salvini : Di Maio amoreggia con Pd Per potere - io sono coerente : Roma, 24 apr. , askanews, - "Di Maio mi accusa di essere 'irrilevante'? Forse voleva dire 'coerente' e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani. ...

Trappola Per Di Maio e Salvini Pronto il governo del Presidente Mattarella e gli incarichi 'impossibili' : Non deve sorprendere quello che è il piano del Capo dello Stato Sergio Mattarella: pararsi istituzionalmente dando incarichi impossibili alla Casellati e a Fico, il primo fallito e il secondo destinato al fallimento, per poi poter calare l’asso nella manica e cioè il “governo del Presidente” che vedrebbe tutti dentro con un obiettivo limitato, cambiare la legge elettorale Segui ...

salvini non sa piu' cosa inventarsi Per allungare la crisi fino alle elezioni in friuli - Politica : Il Cavaliere, più avvezzo a navigare fra i canali secondari della Politica, preferisce stare sulle generali e auspicare ciò che il presidente della Repubblica non ha alcuna intenzione di concedere: ...

Fico - mandato Per Governo M5s-Pd/ Mattarella punta sui dem : Di Maio rompe con Salvini e Centrodestra : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Salvini scommette sul fallimento M5s-Pd Per tornare centrale : "Faremo da soli". E pensa a un terzo nome : La Lega in Molise si posiziona sotto Forza Italia. Dati alla mano il nervosismo di Matteo Salvini cresce con il passare delle ore fino a raggiungere il culmine a tarda sera, quando dal palco di Codroipo in provincia di Udine il leader del Carroccio annuncia: "Se saremo esclusi dal governo ci ritroveremo a fare una passeggiata a Roma". Non dice "marcia" ma poco ci manca: "Un governo M5s-Pd è una presa in giro". Le sue parole tradiscono ...