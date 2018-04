' Per la difesa della liberta di stampa | per la difesa dei giornalisti del Caffe sotto

Leonardo - accordo con la Difesa australiana Per nuovo centro di riparazione e revisione : Teleborsa, - Leonardo rafforza la propria presenza in Australia , Paese dove è presente da oltre 50 anni con la fornitura di diverse soluzioni per applicazioni civili e militari. L'azienda italiana ...

Difesa - cooPerazione franco-tedesca : ANSA, - ROMA, 25 APR - Parte la cooperazione franco-tedesca per la prossima generazione di sistemi aerei da combattimento europei. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Airbus, Tom Enders, ...

Al Villaggio Per la Terra oltre 150 mila visitatori tra eventi - laboratori - musica e sport Per la difesa del Pianeta : Sono oltre 150mila i visitatori del Villaggio per la Terra, che per cinque giorni hanno condiviso sport, musica, laboratori e convegni in nome della tutela del Pianeta e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Onu. Un’edizione da record per la manifestazione, organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che dal 21 al 25 aprile ha animato la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Il programma è stato ...

LIDIA MACCHI - ERGASTOLO Per STEFANO BINDA/ Il nodo dei 'futili motivi' : la difesa - "faremo ricorso" : Sentenza LIDIA MACCHI, STEFANO BINDA condanna ERGASTOLO, ultime notizie. La difesa, 'ce l'aspettavamo. Faremo ricorso'. Le parole della madre.

Gad Lerner - Per la prima di 'La difesa della razza' fa il 3 - 1% di share : Un tempo era il tribuno di MilanoItalia, il trascinatore dei manettari di Manipulite. Oggi Gad Lerner è diventato un prodotto di nicchia: tornato quasi in sordina sulla prediletta Rai3 , ieri in prima ...

Bolivia - vittima di violenza fonda associazione Per la difesa delle donne : Bolivia, vittima di violenza fonda associazione per la difesa delle donne A 15 anni è stata abusata più volte. Quando ha trovato il coraggio di denunciare, le hanno incendiato la casa per farla tacere. A 30 anni sta riuscendo a cambiare la cultura e le leggi del suo Paese Continua a leggere

Ciclismo - dal Team Sky sette milioni di euro Per la difesa di Froome Video : Sembra ancora lontano da una soluzione il caso Froome [Video]. Sono passati ormai più di sette mesi da quando il capitano del #Team Sky fu trovato positivo ad un controllo antidoping effettuato durante la scorsa Vuelta Espana. A Froome fu riscontrato un valore di salbutamolo, un farmaco usato contro l’asma, doppio rispetto al consentito. Da allora il caso non è arrivato ad una sentenza e si sta ancora trascinando tra una serie di perizie ...

L’avvocato statunitense David Buckel - famoso Per il suo lavoro in difesa dei diritti gay - è morto dopo essersi dato fuoco Per protestare contro l’inquinamento nel mondo : L’avvocato statunitense David Buckel, famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay, è morto sabato 14 aprile dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento nel mondo. I suoi resti carbonizzati sono stati trovati sabato mattina da alcuni The post L’avvocato statunitense David Buckel, famoso per il suo lavoro in difesa dei diritti gay, è morto dopo essersi dato fuoco per protestare contro l’inquinamento ...