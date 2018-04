Pensioni | allarme debito con stop riforme

Pensioni - ultime notizie al 20/3 su allarme FMI - legge Fornero e cumulo Video : Le ultime novita' sulle # Pensioni ad oggi 20 marzo 2018 vedono arrivare un nuovo allarme dal Fondo Monetario Internazionale in merito alla tenuta dei conti previdenziali. Secondo i tecnici internazionali, la spesa Pensioni stica nel tempo rischia di diventare troppo elevata [ Video ], rendendo di fatto la Manovra Fornero insufficiente. Un altola' al quale sono state accompagnate anche diverse ipotesi risolutive, come il ricalcolo degli assegni ...

Pensioni ultime news : Quota 41 e 100 impossibili? L'UE lancia l'allarme conti Video : Dopo le elezioni del 4 marzo si continua a parlare di possibili coalizioni di governo e nelle discussioni sui programmi è fondamentale quella sulla riforma #Pensioni che in pratica tutti i partiti, PD escluso, dicono di voler attuare. Modificare profondamente se non addirittura cancellare la Legge Fornero è la parola d'ordine, per quel che riguarda le politiche previdenziali, sia della coalizione di centrodestra, in particolare della Lega di ...