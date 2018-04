Pd : torna Renzi (in tv) - pontieri al lavoro su Direzione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Dice Rosato: “Ci sono due precondizioni” nel confronto con i 5 Stelle, “la prima è quella che loro considerino chiuso il dialogo con la Lega e la seconda è che considerino la stagione delle riforme del Pd un elemento positivo per questo Paese. Se ciò non fosse per noi non sarebbe possibile fare un governo con chi considera quei 5 anni” in modo negativo e “vuole smontare le cose fatte dal ...

"I 5 Stelle ci prendono in giro Governeranno con la Lega e Fi" 'Pd - Renzi torna? L'ipotesi cresce' : Intervista di Affaritaliani.it al deputato del Pd Michele Anzaldi, vicinissimo alle posizione dell'ex segretario Matteo Renzi. "I 5 Stelle stanno trattando con la Lega e con Forza Italia anche adesso prendendo tutti in giro..." Segui su affaritaliani.it

M5s-Pd - Cacciari : “Solo se Di Maio dà ministeri a Renzi. Entrambi del genere che è convincibile se ha un tornaconto” : “Pd-M5s? Qualunque soluzione deve passare da un accordo tra Di Maio e Renzi. Renzi, non il Pd che non esiste”. Massimo Cacciari non ha dubbi che una possibile alleanza di governo tra i due partiti nascerà solo in seguito a un patto di potere tra i due leader. E si spinge oltre: “Di Maio dovrà concedere a Renzi ministeri importantissimi”, spiega in collegamento, ospite di Piazzapulita su La7. In studio, Giovanni Floris si ...

Governo - Giletti : “Salvini e Di Maio uomini nuovi? Illusione. Renzi è il dominus - assieme a Berlusconi tornato centrale nella politica” : Massimo Giletti ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7) commenta la situazione politica del paese: “Abbiamo vissuto due mesi nell’illusione che ci fossero due uomini nuovi Salvini e Di Maio mentre ci rendiamo conto che il vero dominus è Renzi” L'articolo Governo, Giletti: “Salvini e Di Maio uomini nuovi? Illusione. Renzi è il dominus, assieme a Berlusconi tornato centrale nella politica” proviene ...

Matteo Renzi - nel Pd c'è una 16enne che vuol rovinare l'Italia : lancia l'hashtag #renzitorna : Neanche sulla scelta degli hashtag nel Partito democratico riescono a trovare una direzione comune. Il mese scorso i Renziani avevano lanciato la campagna sui social all'insegna di #senzadime , ...

Trattative governo : pressing nel PD per far tornare Renzi al timone [LIVE] Video : Live Trattative governo: in diretta la giornata - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in queste ore in casa PD in molti starebbero spingendo per convincere #Renzi a tornare alla guida dei dem per gestire in prima persona la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Tra questi, c'è sicuramente Pier Ferdinando Casini che ha dichiarato: Il PD è davanti a scelte drammatiche. Ha bisogno del suo leader. Vorrei dire a Renzi ...

LIVE trattative governo : pressing nel PD per far tornare Renzi al timone [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in queste ore in casa PD in molti starebbero spingendo per convincere Renzi a tornare alla guida del PD per gestire in prima persona la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Tra questi, c'è sicuramente Pier Ferdinando Casini che ha dichiarato: "Il PD è davanti a scelte drammatiche. Ha bisogno del suo leader. Vorrei dire a Renzi che ci si può dimettere da segretario, ma non da ...

Trattative governo : pressing nel PD per far tornare Renzi al timone [LIVE] : Live Trattative governo: segui in diretta la giornata Nella giornata di ieri Roberto Fico ha concluso il secondo giro di consultazioni, incontrando prima il Partito Democratico e poi il Movimento 5 Stelle. Al termine dei colloqui con i partiti, nel corso del pomeriggio, il Presidente della Camera si è recato al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo stato dei fatti. Dopo aver parlato con Mattarella, Fico si è ...

Governo - Marcucci (PD) : “Renzi? Non ha delegittimato Martina. Senza governo - noi pronti a tornare al voto” : “Renzi delegittima Martina? No, non mi sembra affatto. Sono orgoglioso che il Pd abbia organi eletti democraticamente, mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e cultura”. Così il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine delle consultazioni con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di vagliare la possibilità di un governo Pd-5 Stelle. “Il 3 maggio decidiamo in Direzione se avviare un ...

Accordo con Di Maio? Nel Pd c'è chi dice no e invoca #Renzitorna : Alla possibilità che Renzi, dopo quasi due mesi, possa ritirare le dimissioni quasi nessuno sembra credere, al momento. Ma - avverte un parlamentare - le cose potrebbero anche cambiare se dovesse esserci un coro ad invocare il suo ritorno. Coro già partito sui social network con l'hashtag #Renzitorna. Con l'ex segretario, assicura Martina, il dialogo è costante, "ci sentiamo con regolarità, ...

E su Twitter i renziani lanciano l'hashtag #Renzitorna : E su Twitter già impazza un nuovo hashtag: #Renzitorna. Rimbalzxa tra i militanti Pd che auspicano il ritorno dell'ex segretario alla guida del partito. Alcuni degli utenti uniscono #Renzitorna a # ...

E su Twitter i renziani lanciano l'hashtag #Renzitorna : E su Twitter già impazza un nuovo hashtag: #Renzitorna. Rimbalzxa tra i militanti Pd che auspicano il ritorno dell'ex segretario alla guida del partito. Alcuni degli utenti uniscono #Renzitorna a # ...

Su Twitter c'è #Renzitorna : Nel giorno dell'incontro con Roberto Fico per un tentativo Pd-M5S sul governo, su Twitter torna l'hashtag #senzadime. Da Anna Ascani a Michele Anzaldi e Ivan Scalfarotto, i parlamentari vicini a ...

Pd : Faraone chiama a raccolta renziani di Sicilia - 'indietro non si torna' : Noi abbiamo un'altra idea di Italia, di democrazia, di politica economica e di Europa. Noi andremo a trovare tutti quelli, e credimi sono tanti, che chiedono di non tornare indietro, di andare avanti ...