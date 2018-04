Pd | Rosato | Renzi non intende ritirare dimissioni

Idea Rosato segretario del Pd : la mossa dei renziani contro Martina - ma Renzi resta prudente : Ettore Rosato segretario del Pd da eleggere nell'assemblea nazionale del 21 aprile. E' questa l'Idea di cui si è discusso ieri nel vertice pomeridiano a Roma tra l'ex segretario Matteo Renzi e i fedelissimi Andrea Marcucci e Graziano Delrio, Matteo Orfini, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Vertice che si è tenuto negli studi della società di famiglia di Marcucci. Ancora una decisione ufficiale non c'è, tanto più ...

Pd : Rosato - no a veti contro renziani : ANSA, - ROMA, 26 MAR - "Guerini e Marcucci vanno assolutamente bene" come capigruppo del Pd alla Camera e al Senato. "Sono tra quelli che hanno le caratteristiche per fare i capigruppo e non penso che ...

Il Pd tratta sulle vicepresidenze : i nomi di Rosato - Cirinnà - Rossomando. Capigruppo : regge la coppia renziana Marcucci/Guerini : "Non ci hanno proposto alcun nome, siamo rimasti al metodo...". Un altro buco nell'acqua a tre giorni dalla prima seduta del Parlamento sull'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Insieme a Lorenzo Guerini, Maurizio Martina esce dall'incontro con i pentastellati Giulia Grillo e Danilo Toninelli senza sostanziali novità. Il metodo, continua il reggente del Pd, è "quello di personalità di garanzia sul quale siamo ...

Governo : Rosato - esecutivi Renzi e Gentiloni saranno rimpianti : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "La stagione delle riforme non è finita. Abbiamo fatto tanti errori, ma anche tante cose buone. La stagione dei Governi Renzi e Gentiloni è stata positiva per Italia, tra qualche anno guarderanno indietro e rimpiangeranno quelle stagioni, quando facevamo le cose, quand

Governo : Rosato - esecutivi Renzi e Gentiloni saranno rimpianti : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “La stagione delle riforme non è finita. Abbiamo fatto tanti errori, ma anche tante cose buone. La stagione dei Governi Renzi e Gentiloni è stata positiva per Italia, tra qualche anno guarderanno indietro e rimpiangeranno quelle stagioni, quando facevamo le cose, quando mettevamo le risorse, abbassavamo le tasse e davamo più soldi agli italiani”. A dirlo a Palermo è stato il presidente uscente del ...

L.elettorale : Biancofiore - Rosato e Renzi hanno sfasciato nazione : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – “Rosato mente sapendo di mentire sul Rosatellum e sul Tedescum. Invece che arrampicarsi sugli specchi, dovrebbe spiegare al popolo italiano e a tutto l’arco parlamentare come mai -o meglio per quali interessi politici superiori- hanno fatto in modo che lui, Renzi e Boschi capovolgessero un’intera riforma elettorale subordinandola alle volontà della Svp che ha lo 0,40 % nazionale, che era ...

Renzi "non è causa della sconfitta" e il Rosatellum "aiuta la governabilità". Le difese di Ettore Rosato : La causa della sconfitta del Pd non è Matteo Renzi, la legge elettorale sta avvantaggiando la governabilità. Ettore Rosato non teme di andare controcorrente nella lettura della situazione politica nazionale, all'indomani della Direzione Pd che ha visto le dimissioni di Renzi e il passaggio del partito nelle mani del reggente Maurizio Martina."La causa della sconfitta del Pd, a mio giudizio, non è Renzi" ha detto a Radio 24 ...

Pd - Zingaretti : “Mi candido alle primarie” / Rosato apre il dopo-Renzi - ma c'è l'ipotesi Gentiloni : Pd, Zingaretti: “Mi candido per le primarie”. Rosato apre per il dopo-Renzi, ma c'è l'ipotesi Gentiloni... Le ultime notizie sul Partito democratico dopo la sconfitta alle Elezioni Politiche(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:05:00 GMT)

Pd - Rosato : «Renzi non parteciperà alle prossime primarie. Calenda? Si è appena iscritto...» : «Renzi non parteciperà alle prossime primarie del partito. Lo farà Calenda? Si è appena iscritto». Lo si legge su twitter che riporta uno stralcio dell'intervista...

Matteo Renzi - il passo indietro definitivo. Rosato : 'Non si candiderà alle primarie' : Il passo indietro definitivo, forse un addio. Matteo Renzi non si candiderà alle primarie del Pd . Mossa ovvia, considerando il disastro delle ultime elezioni che hanno incrinato, forse per sempre, la ...

Rosato e il futuro di Renzi Non sarà alle primarie : Alla fine tocca al capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato fare chiarezza sul futuro di Matteo Renzi. Ospite a Omnibus su La7, Rosato ha affermato che "Renzi non parteciperà alle prossime primarie del partito". E sull'ipotesi Calenda candidato alle primarie afferma: "Lui? Si è appena iscritto...".Insomma dalle parole del capogruppo Dem emerge a tratti il futuro del segretario dimissionario che a quanto ...

Elezioni 2018 - Rosato : 'Renzi non parteciperà alle primarie Pd' - : Il capogruppo dem alla Camera chiude anche alla possibilità di vedere Calenda alla guida del partito: "Si è appena iscritto". E ribadisce: nessun accordo di governo né con il centrodestra né con il ...

