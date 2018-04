' Pass Champions difficile | ma dobbiamo provarci'

Champions - da Klopp a Heynckes Passando per Di Francesco : quegli attaccanti trasformati in difensori : Che poi nel mondo non esistono più grandi difensori in assoluto, beh, questo è un altro discorso. O forse no. Ma stavolta vincerà chi segna di più. Tags Argomenti: Champions League bayern monaco Real ...

L'Inter Passa in casa del Chievo : 1-2 e zona Champions sempre nel mirino : L' Inter di Luciano Spalletti fa in pieno il suo dovere, con il brivido nel finale, vince 2-1 sul campo del Chievo Verona di Rolando Maran e resta incollata a Roma e Lazio vittoriose rispettivamente ...

Lazio poker alla Samp - l'Inter Passa col Chievo : corsa alla Champions entusiasmante : Dopo lo 0-0 tra Cagliari e Bologna della sfida delle 12,30, il pomeriggio della 34esima giornata di Serie A è una mitragliata di gol nella quale, ancora una volta, la Lazio è massima protagonista: un ...

L'Inter resta senza gol. Ha il Passo del gambero più che da Champions : Quando tutti pensavano che il periodo nero fosse ormai definitivamente alle spalle, ecco che L'Inter torna ad essere pazza e incomprensibile. Merito di un Atalanta aggressiva e di nuovo bella ma ...

Inter - la zona Champions Passa dall'Atalanta : Gasperini, da sempre col dente avvelenato, prover à a fermare la sua ex squadra sia per questioni personali , non si lasci ò certo in buoni rapporti col mondo Inter, che di classifica, visto che la ...

Colpo di scena! Il Panathinaikos pronto a lasciare Eurolega per Passare in FIBA Champions : I contrasti nati tra il patron dei greci Giannakopoulos e i club di Euroleague potrebbero portare ad una clamorosa spaccatura

Champions League kryptonite della Juve : si issa a un Passo dalla meraviglia e lì si inabissa : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che passa le giornate a seminare paparazzi e schivare notti da spy story. Altre considerazioni. 1. Chi ha scritto quest’anno la trama di Roma e Juventus in Champions League, aveva l’estro e il talento di un Antonio Lobo Antunes particolarmente ispirato. 2. Il 2 aprile ho osato scrivere che, per me, la Juve se la giocava alla pari col Real. Apriti cielo: tanti fenomeni folgorati sulla via di ...

Juventus si qualifica se…/ Champions League : i risultati utili con il Real Madrid per Passare il turno : Juventus si qualifica se... fa più di un'impresa nel ritorno dei quarti di Champions League per la qualificazione in semifinale dopo il 3 a 0 del Real Madrid. Le combinazioni(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Del Piero - crederci sempre : 'Juve e Roma possono ancora Passare il turno di Champions' : L'ha definita mission impossible , o meglio, non ha negato che lo sia. Ma per Alessandro Del Piero, il passaggio del turno in Champions League di Juve e Roma è ancora possibile: "stiamo parlando di ...

Lazio - Immobile punta la Champions : 'Con l'Udinese un altro Passo importantissimo' : Non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, che contro l'Udinese ha raggiunto quota 27 gol in campionato, punta in alto. 'altro passo in avanti molto importante! Bravi ...

Milan-Inter - la Champions Passa dai due capitani : Sarà una sfida nella sfida. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del derby di domani sera tra Milan e Inter e spiega come sarà un po' la partita di Leonardo Bonucci e Mauro Icardi, due capitani spesso risolutori - seppur in modi diversi - per le proprie ...

Champions - Zidane : "Cardiff è ormai il Passato. La Juve è cambiata parecchio" : "Questa gara non ha niente a che fare con la sfida di Cardiff". Così il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è tornato a parlare della finale di Champions giocata nel giugno 2017: "La Juve è una ...

Immobile a Passo di record : la Lazio per la Champions si aggrappa a lui : Immobile a passo di record: la Lazio per la Champions si aggrappa a lui Si dice che gli attaccanti debbano far parlare i numeri. E quelli di Ciro Immobile sono, semplicemente, da record. Con la doppietta al Benevento, il bomber della Lazio ha toccato quota 36 gol stagionali superando Chinaglia e stabilendo un nuovo primato […]

Rugby - Champions Cup 2018 : il derby francese va al Racing 92 - con gli Scarlets Passano anche le due irlandesi : Completati i quarti di finale della Champions Cup di Rugby: decimata la pattuglia francese, che contava su quattro formazioni, delle quali avanza soltanto il Racing 92, vittorioso nel derby in casa del Clermont per 17-28, restando anche l’unica delle squadre giunte seconde nella fase a gironi a passare il turno. In semifinale sfida agli irlandesi del Munster, che hanno vinto al termine di una sfida tiratissima contro i francesi del Tolone ...