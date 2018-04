Parti civili | Comuni fuori dal processo

Mafia - comincia il processo all’editore Ciancio : comune di Catania e Libera Parti civili : No al comitato No Pua, sì al comune di Catania e all’associazione antiMafia Libera. Lo ha deciso la prima sezione penale di Catania ammettendo la costituzione delle parti civili che insieme all’ammissione dei testimoni ha rempito la prima udienza del processo per concorso esterno all’associazione mafiosa all’editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il rinvio a giudizio era stato disposto dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio il ...