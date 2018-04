Palermo | Tedino verso l’esonero dopo la sconfitta contro il Venezia | ecco i NOMI dei

Palermo - Tedino : 'Giochiamo senza paura - ma con entusiasmo' : Il Palermo ritorna al Barbera e, contro l'Avellino, dovrà vincere assolutamente per riscattare gli ultimi risultati e ricominciare la corsa verso la Serie A. Queste le parole di Bruno Tedino in ...

Serie B Palermo - Tedino : «Sempre pronti a superare gli ostacoli» : Palermo - "Dobbiamo sempre essere bravi a fare questo tipo di lavoro. Ho il dovere di migliorare tutti i giocatori e portarli al 101%" Il tecnico del Palermo , Bruno Tedino , parla così a Sky dopo la ...

Palermo - Tedino colpito da un oggetto a Novara : Novara - Il tecnico del Palermo Bruno Tedino e' stato colpito da un oggetto piovuto dagli spalti dopo il gol del 2-1 per la squadra rosanero impegnata a Novara contro gli azzurri di Di Carlo . A ...

Palermo - il vice Marchetto : 'Tedino è stato colpito alla testa da qualcosa arrivato dagli spalti' : Carlo Marchetto , vice di Bruno Tedino a Palermo , parla a Sky Sport dopo il pari rosanero a Novara: 'Nell'esultanza per il secondo gol mi sono girato e ho visto il mister che gridava. Ha sentito un forte dolore all'orecchio. Forse qualcosa è stato tirato dagli ...

In vetta vince solo l'Empoli. Malore per l'allenatore del Palermo Tedino : Giornata pazza, in serie B, con tensione alta a Novara , colpito l'allenatore del Palermo Tedino, da un oggetto arrivato dalle tribune, e a Terni: cambio sbagliato dal team manager umbro, due espulsi ...

Novara-Palermo - colpito Tedino : malore per l’allenatore rosanero : Novara-Palermo, colpito Tedino: malore per l’allenatore rosanero, si è conclusa la gara del campionato di Serie B, beffa nel finale del Palermo che ha dovuto fare i conti con la rete del 2-2, i rosanero accarezzavano la possibilità di avvicinarsi alla zona promozione. Nel frattempo si è verificato un brutto episodio, un oggetto dovrebbe avere colpito al capo l’allenatore siciliano Tedino, subito dopo il tecnico ha accusato un malore, per ...

Palermo - Tedino : 'Col Frosinone partita importante e decisiva' : Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino , allenatore del Palermo, ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Frosinone. 'E' una partita molto importante, è una gara tra squadre di alta classifica e sarà decisiva. Dobbiamo giocare con l'intelligenza e la razionalità che ci ha ...

Serie B Palermo - Tedino : «Serve la testa per battere il Frosinone» : Palermo - Il Palermo non può sbagliare. In caso di sconfitta contro il Frosinone, i rosanero scenderebbero a -9 punti dalla vetta. Così Bruno Tedino : 'Abbiamo voglia di confrontarci contro una ...