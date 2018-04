Palermo | a caccia in un parco tra le abitazioni | arrestati

Palermo : ragazzo cacciato da bar - 'vittima di ignoranza ma qui mi sento a casa' (2) : (AdnKronos) - Yacoub oggi non nasconde la sua amarezza. "Neppure un cane lo tratti così - dice -, se anche fossi entrato in quel bar a chiedere l'elemosina, e non lo stavo facendo, avrebbero potuto usare un tono diverso e allontanarmi con modi educati". In Italia Yacoub, che è un attivista di Amnest

Palermo : ragazzo cacciato da bar - 'vittima di ignoranza ma qui mi sento a casa' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Ho girato tutta l'Italia e Palermo è una delle città più accoglienti e calorose del Paese. Qui tutti sono amici di tutti ed è anche per questo che questa città mi è piaciuta e ho deciso di restarci. Qui mi sento a casa e non ho mai avuto nessun problema. Palermo non è

Palermo : ragazzo cacciato da bar - ‘vittima di ignoranza ma qui mi sento a casa’ (2) : (AdnKronos) – Yacoub oggi non nasconde la sua amarezza. “Neppure un cane lo tratti così – dice -, se anche fossi entrato in quel bar a chiedere l’elemosina, e non lo stavo facendo, avrebbero potuto usare un tono diverso e allontanarmi con modi educati”. In Italia Yacoub, che è un attivista di Amnesty International, è arrivato sette anni fa grazie al calcio. “Ho giocato in diverse squadre – racconta ...

Palermo : ragazzo cacciato da bar - ‘vittima di ignoranza ma qui mi sento a casa’ : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) – “Ho girato tutta l’Italia e Palermo è una delle città più accoglienti e calorose del Paese. Qui tutti sono amici di tutti ed è anche per questo che questa città mi è piaciuta e ho deciso di restarci. Qui mi sento a casa e non ho mai avuto nessun problema. Palermo non è una città razzista, i palermitani sono persone di cuore, ma c’è sempre qualcuno, uno o due persone, che possono avere questi ...

Palermo : cacciato da bar - Centro Astalli 'nessun razzismo - città è accogliente' (2) : (AdnKronos) - Il Centro Astalli gestisce lo Sprar, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che può contare su 30 posti, e poi il Centro diurno operativo grazie all'attività dei volontari. "Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 accogliamo i migranti offrendo loro ogni tipo di s

Palermo : cacciato da bar - Centro Astalli 'nessun razzismo - città è accogliente' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Non parlerei di razzismo, ma di qualche caso isolato, l'atteggiamento del singolo che non appartiene certo alla città. Almeno a Ballarò, dove noi operiamo dal 2006, non ho notato un cambiamento nei comportamenti dei residenti". Alfonso Cinquemani, responsabile del cent

Palermo : cacciato da bar - assessore Mattina 'episodio inaccettabile' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Quello che è accaduto è inaccettabile in qualsiasi città del mondo perché ogni persona ha la sua dignità. E' un episodio grave, non vorremmo che fosse il sintomo di una recrudescenza razzista che c'è nell'aria in Italia ma che a Palermo si respira poco e non vorremmo c

Un uomo è stato cacciato da un bar a Palermo perché nero : Voleva soltanto prendere un caffè, in un bar a due passi dal Teatro Massimo, nel centro storico di Palermo. Ma ha dovuto fare i conti con i proprietari, che lo hanno cacciato in malo modo, forse ritenendolo un mendicante.Yacoub Said racconta sdegnato su facebook quanto gli è accaduto. "Sono stato cacciato fuori da un bar a Palermo perché sono nero e un nero non si può permettere di sedersi perché secondo il signore tutti i neri sono dei ...

Palermo : nero cacciato da bar - Darawsha 'storia triste che fa tornare a tempi bui' : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "E' una storia triste che mi ha molto amareggiato e che ci fa tornare a tempi bui. Pensavamo che le discriminazioni legate alle differenze di etnia e colore della pelle fossero cose di altri tempi, invece, con i fascismi che crescono stanno tornando in superficie". Adam

Palermo : nero cacciato da bar - Darawsha 'storia triste che fa tornare a tempi bui' : Adam Darawsha, medico palestinese laureatosi a Palermo e primo presidente della Consulta delle Culture, l'istituzione che promuove la partecipazione politica delle comunità straniere nel capoluogo ...

Palermo : nero cacciato da bar - Darawsha ‘storia triste che fa tornare a tempi bui’ : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) – “E’ una storia triste che mi ha molto amareggiato e che ci fa tornare a tempi bui. Pensavamo che le discriminazioni legate alle differenze di etnia e colore della pelle fossero cose di altri tempi, invece, con i fascismi che crescono stanno tornando in superficie”. Adam Darawsha, medico palestinese laureatosi a Palermo e primo presidente della Consulta delle Culture, l’istituzione che ...

Palermo - cacciato dal bar perché nero. Il gestore : 'Pensavamo fosse un mendicante' : Viene cacciato via da un bar del centro storico di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo, perché di colore. A denunciare l'episodio su Facebook è lo stesso protagonista della vicenda, Yacoub Said, ...

Palermo : 'Cacciato via da un bar perché nero' (2) : (AdnKronos) - Francesco Carollo scrive: "Non te la prendere. Il razzismo esiste solo fra gli ignoranti e I deboli, è un atto di rivalsa nella vita di chi non si sente considerato. I cretini sono ovunque. Sii sempre te stesso". E Yacoub risponde: "Grazie a tutti per il vostro supporto davvero thank y

"Cacciato via da un bar di Palermo perché nero" : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - Viene cacciato via da un bar del centro storico di Palermo, a due passi dal Teatro Massimo, perché di colore. A denunciare l'episodio su Facebook è lo stesso protagonista della vicenda, Yacoub Said, che si sente "sdegnato". "Sono stato cacciato fuori da un bar a Palermo