Pagamenti più sicuri | quello che è cambiato con la nuova direttiva

Assegni senza dicitura non trasferibile : i Pagamenti più a rischio e la petizione contro la maxi multa - InvestireOggi.it : Nella trappola della maxi multa per gli Assegni non compilati correttamente , ovvero senza apposizione della dicitura non trasferibile, sono finiti tutti i risparmiatori che hanno emesso Assegni di ...

Niente più Pagamenti in contanti dal benzinaio per le partite iva : Dal prossimo primo luglio, i titolari di partita iva che desiderano dedurre le spese per l'acquisto di carburante e lubrificanti e detrarre la relativa Iva non potranno più pagare in contanti dal benzinaio, ma solo con mezzi di pagamento tracciabili.Continua a leggere

Sempre più compagnie telefoniche nei Pagamenti digitali : tocca a Tim : (Foto: Shutterstock) Nuovi attori si affacciano nel mercato dei pagamenti digitali in Italia. Ora è la volta di Tim che ha appena lanciato la sua carta prepagata digitale, in partnership con Hype, applicazione per scambiare denaro del gruppo Banca Sella. Sul fronte del mobile banking la compagnia telefonica ha lanciato Tim Personal, una carta prepagata che integra un prodotto finanziario con i servizi di telefonia mobile. Attraverso ...

Affidabilità e puntualità nei Pagamenti - al nord-est le imprese più virtuose : Teleborsa, - A fine 2017 , la percentuale di aziende italiane da considerare l'eccellenza in termini di Affidabilità commerciali ha raggiunto l'8% del totale , in crescita rispetto al 2016. Lo rivela ...