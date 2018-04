Padoan | “Il vero rischio è il protezionismo L’Italia si difenda con le riforme” 

lastampa

: Rischio protezionismo, riforme da fare davvero, deficit da tenere sotto controllo, Italia che può crescere ancora.… - straneuropa : Rischio protezionismo, riforme da fare davvero, deficit da tenere sotto controllo, Italia che può crescere ancora.… - NicolaMorra63 : A me ricorda #Padoan alla #Leopolda del dicembre 2015 quando diceva che il sistema bancario italiano era solido ed… - Michele_Arnese : OOOOPSSS. Perché il Def di Gentiloni e Padoan (con gli aumenti Iva) è irricevibile. Parla il prof. Piga -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Avverte Draghi che la ripresa sta perdendo slancio. Non è un allarme, ma per, cioè per il Paese che ha perso di più durante la crisi e ora cresce di meno, è una minaccia aggiuntiva.? «L’economia deve vedersela con due rischi di rallentamento - concede Pier Carlo-. Uno è di natura ciclica, perché la fase di massima espansione -...