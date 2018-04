Nord Corea - Kim Jong-un : “Stop test nucleari e missilistici”/ Ultime notizie - Cina : “Svolta per Pace duratura” : Corea del Nord , Kim Jong-un : “Stop ai test missilistici nucleari ”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore Corea no, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:28:00 GMT)

N.Corea - Cina : scelta per Pace duratura : 8.51 Accolto con favore da Pechino l'annuncio della Corea del Nord di sospendere i test nucleari e missilistici e di chiudere Punggye-ri, il sito dei test atomici. In una nota il portavoce del ministero degli Esteri, Lu Kang auspica che Pyongyang possa raggiungere risultati sul piano dello sviluppo economico per una " pace duratura " e uno "sviluppo comune" nella regione. La Cina , conclude la nota, "continuerà ad avere un ruolo attivo" ...

Non ci può essere Pace duratura senza fraternità : E, dopo aver pregato per 'la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si celebra oggi', il Papa invoca 'il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più ...