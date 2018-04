Operazione Ue-Usa contro propaganda Isis

Dall'AICS di Gerusalemme : "I diritti nella CoOperazione " Proposta di procedure per l'integrazione di un approccio basato sui diritti" - : L'Unione Europea e gli Stati Membri, con il nuovo consenso in materia di sviluppo "Il nostro mondo, …

Cina : le sanzioni USA non si ripercuoteranno sulla coOperazione con la Russia - : "Abbiamo prestato attenzione alle misure scelte in USA. La Cina ha sempre agito contro l'applicazione di sanzioni unilaterali nelle relazioni internazionali. Speriamo che la Russia e gli USA saranno ...

Pordenone - Operazione antidroga : arrestati richiedenti asilo accusati di fare i pusher : L'indagine durava da mesi con uomini della polizia sotto copertura che hanno acquistato stupefacenti. In carcere un gruppo di giovani, tutti pakistani e afghani

È in corso un’Operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo : Secondo La Stampa da questa mattina è in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo dello scorso 3 giugno. Durante una proiezione pubblica della finale di Champions League The post È in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo appeared first on Il Post.

Messico : rivedremo accordi di coOperazione con USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ordigno bellico a Bologna : brillamento in una cava - Operazione conclusa : Si è conclusa in tarda mattinata, con il brillamento in una cava a Pianoro, l’operazione che ha riguardato una Ordigno bellico d’aereo inglese della Seconda Guerra Mondiale da 213 kg, rinvenuto in un cantiere vicino alla stazione di Bologna. Disinnesco, rimozione e brillamento sono stati condotti dagli artificieri del genio ferrovieri dell’Esercito, coordinati dalla prefettura. Per consentire l’intervento ieri sono state ...

Ospedali Riuniti - Mortaruolo : "Necessaria un'Operazione verità. Chi accusa cosa propone?" : Basta alle mistificazioni e alle pantomime che hanno contraddistinto vecchie modalità di fare politica". Ad affermarlo è il Consigliere regionale della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo . "Sto ...

Usa - 'concerto' durante l'Operazione al cervello : Tenere il paziente sveglio e "collaborativo" durante un intervento al cervello permette di poter monitorare e minimizzare potenziali danni a determinate funzioni cerebrali provocati dalla chirurgia. ...

Ragusa : Operazione 'Pasqua Sicura' - 26 denunce e segnalazioni : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - E' di 26 persone denunciate e 9 segnalate il bilancio di un servizio di controllo eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria, che ha seguito le direttive imposte dal Comando Provinciale di Ragusa. Eseguite, inoltre, 73 perquisizioni complessive, ritirate sette

Ragusa : Operazione ‘Pasqua Sicura’ - 26 denunce e segnalazioni : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – E’ di 26 persone denunciate e 9 segnalate il bilancio di un servizio di controllo eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria, che ha seguito le direttive imposte dal Comando Provinciale di Ragusa. Eseguite, inoltre, 73 perquisizioni complessive, ritirate sette patenti ed elevate 18 contravvenzioni al Codice della Strada. Controllati 76 veicoli e 184 le persone identificate, 5 coltelli di genere ...

Bardonecchia - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese. Ma Parigi non si scusa : 'Operazione lecita' : Dopo l'irruzione di cinque gendarmi a Bardonecchia , la tensione tra Italia e Francia è alle stelle. La politica, in coro, punta il dito contro quella che appare una violazione della nostra sovranità, anche se una vecchia convenzione ratificata dai due Paesi sembra indicare che, in verità, il quadro ...

Ragusa - scattata l'Operazione "Pasqua sicura" : Aderendo alle direttive del Ministero dell'Interno, le Forze dell'Ordine si sono già messe al lavoro per garantire sicurezza nelle festività

Finanza alternativa - chiusa l’Operazione di fusione tra BacktoWork24 ed Equinvest : nasce il più grande network italiano : Quando due importanti gruppi imprenditoriali si uniscono, il risultato non è la semplice somma di capitali e risorse, ma la moltiplicazione di fattori quali innovazione, professionalità e competitività. È questa l’operazione tra BacktoWork24 ed Equinvest, che oggi ufficialmente diventano un unico grande Hub nel settore dell’alternative finance italiana. Un network di oltre 6.000 aziende e 5.600 manager/investitori, punto di riferimento ...

Operazione antidroga a Ragusa e Vittoria : arresti nelle zone balneari : Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria stamattina stanno dando esecuzione a più misure cautelari in carcere.