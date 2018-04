Olio di ricino | un eccezionale rimedio naturale cosmetico e salutistico

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Tra i prodotti naturali l’diè senza dubbio uno dei più usati, conosciuti e ricorrenti in ambito. Dal colore leggermente giallo, molto viscoso, dall’odore abbastanza tenue, si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi di Ricinus communis, che vengono poi filtrati per rimuovere la ricina. Esso è perfetto come idratante, antiage, ai tando la produzione di collagene ed elastina della pelle che risulta visibilmente più morbida, elastica e giovane oltre che idratata. Antibatterico, antimicrobico, consigliato per dermatiti, infezioni, micosi e verruche, è ideale contro capelli secchi e sfibrati, forfora, per infoltire il cuoio capelluto e renderlo più luminoso, come struccante occhi, come balsamo per allungare le ciglia e rinforzarle, contro unghie sfaldate che tendono a spezzarsi. L’dirende le sopracciglie più forti, è utile contro la stipsi ...