Oggi il battesimo del volo a Birgi per il Trapani - Cagliari Le immagini

Pesaro - bimba morta il giorno del battesimo. Oggi l'autopsia : Pesaro, 17 aprile 2018 - Gli inquirenti sono convinti che possa trattarsi anche di un aneurisma . Improvviso e senza sintomi premonitori. Oppure di un blocco della coagulazione del sangue per cause da ...

FOggia - picchia il vicepreside che aveva rimproverato il figlio - poi evade dai domiciliari per andare a un battesimo : Dopo avere aggredito a scuola un vicepreside non ha rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari ed è finito in carcere. Si è aggravata la posizione del pregiudicato di 38 anni che il 10 ...

FOggia - aggredì vicepreside : arrestato nuovamente per evasione. Era a un battesimo : Era finito ai domiciliari per l’aggressione avvenuta il 10 febbraio nella scuola media Muriald0 di Foggia ai danni del vicepreside, colpevole, ai suoi occhi, di aver rimproverato energicamente in precedenza il figlio di 11 anni, alunno dell’istituto. Ieri il padre del ragazzo è stato arrestato di nuovo, stavolta per evasione, in quanto si è allontanato da casa, dove avrebbe dovuto rimanere, fin dalla mattina. Per ben tre volte una pattuglia ...