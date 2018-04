Nuovo medico a Borgosesia | è il dottor Gareri

Butac.it - sito anti-bufale di Nuovo online. Era oscurato per la querela di un medico : Il sito web Butac.it – Bufale un tanto al chilo – da martedì mattina è di nuovo online. Il 6 aprile scorso era stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura di Bologna, con un’operazione svolta dalla polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia-Romagna, per via di una querela per diffamazione presentata dall’oncologo di Brindisi Claudio Pagliara. In seguito al provvedimento, il fondatore del portale ...