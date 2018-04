Nuovo governo | Salvini | ' Alleanza Pd-M5s? Zero possibilità'

DEF/ Tra vecchio e Nuovo governo : un'altra occasione persa - da Di Maio - : Def. Ieri il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza. Più che i numeri sui conti pubblici, contano le parole di Gentiloni e Padoan.

DEF/ Tra vecchio e Nuovo governo : un'altra occasione persa (da Di Maio) : Ieri è stato approvato il Documento di economia e finanza a politiche invariate. Più che i numeri sui conti pubblici, contano le parole di Gentiloni e Padoan. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:01:00 GMT)IL CASO/ Elezioni anticipate, il cavallo di Troia per il commissariamento dell'Italia, int. a F. ForteSCENARIO/ "Il tentativo M5s-Pd fallirà, si torna allo schema Di Maio-Salvini", int. a P. Caldarola

Nuovo governo - nuova attesa - : Concluso il mandato esplorativo di Fico, avviato il dialogo fra Movimento 5 Stelle e Centrosinistra: per ora niente intesa.

Via libera al Def «tecnico» - Pil all'1 - 5% Padoan - Nuovo governo fermi l'Iva : Anche se il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sottolinea «l'aspettativa che, come in passato, il prossimo governo presenti misure per rimuoverle». Per il 2018 la crescita del Pil, il ...

Padoan - anche Nuovo governo fermi Iva : Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al termine del Cdm che ha varato il Def. 26 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Def - crescita 2018 all'1 - 5%. Padoan : Nuovo governo fermi aumenti Iva : Questa cifra riflette un atteggiamento prudenziale di quello che l'economia può produrre'. Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Le clausole di salvaguardia sugli aumenti Iva 'nella ...

Nuovo governo - oggi Fico incontra ancora Pd e M5S. Poi sale al Colle - : Il presidente della Camera dovrà capire se i due partiti confermano l'apertura al dialogo. Poi chiederà a Mattarella più tempo per tentare stretta. Dem divisi su intesa. Berlusconi: "Gente si sente ...

Governo - domani mattina Fico vede di Nuovo delegazioni Pd e M5s : Alle 11 è previsto l’incontro con la delegazione del Pd, alle 13 quello con la delegazione del M5S. Il segretario dem Martina: «Tanti chiedono a Pd provare, decidiamo insieme». Nuove invettive di Berlusconi contro i Cinquestelle («davanti a M5s gente si sente come ebrei con Hitler»)...

Governo - presidente della Camera Fico verso Nuovo giro di consultazioni il 26 aprile : A quanto apprende l’Adnkronos, con ogni probabilità il presidente della Camera, Roberto Fico, domani darà il via a un nuovo giro di consultazioni per sondare Pd e M5S dopo il confronto di ieri. L'articolo Governo, presidente della Camera Fico verso nuovo giro di consultazioni il 26 aprile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuovo governo - il Pd dialoghi con M5s su questi sei punti : Le elezioni consegnano un Nord leghista e un Sud grillino, così da presentarsi le questioni meridionale e settentrionale. In un quadro frammentato, il comune denominatore è dato dai veti tra le forze politiche. Il dato è che il bipolarismo di centrodestra e centrosinistra è diventato un tripolarismo confuso a vasi comunicanti: l’elettorato del Partito democratico va verso i cinquestelle, mentre all’interno del centrodestra – un ...

Nuovo governo - Pd diviso sul dialogo con il M5s - : In attesa dell'incontro con Fico, dibattito aperto tra i dem sulla possibilità di un'intesa. Per Franceschini confronto deve essere "senza pregiudiziali". Marcucci: "Non sono ottimista, programmi ...

Nuovo governo - fateci un fischio quando avrete finito la campagna elettorale : È tutto così ridicolo. Che il 4 marzo non avremmo avuto un governo lo sapevamo già, che sarebbero stati necessari giorni e settimane, pure. Quello che non sapevamo (o fingevamo di non sapere) era l’infantilismo fin troppo spudorato di tutte, tutte le forze politiche. Facciamo un ragionamento semplice e semplicistico, continuiamo con il verbo “sapere”. Io, tu, voi, tutti sapevamo che nessun partito avrebbe avuto la maggioranza per poter governare ...

Autonomia : Zaia - subito da Nuovo Governo : ANSA, - VENEZIA, 23 APR - "Prima o poi un nuovo Governo ci sarà. Noi saremo li' a battere la porta subito, perché bisogna andare avanti con la trattativa sull'Autonomia". Lo ha detto il presidente ...

Usa : non vediamo l'ora di lavorare con Nuovo governo italiano : New York, 23 apr. , askanews, Per gli Stati Uniti di Donald Trump, come era per l'America di Barack Obama, l'Italia resta 'uno dei nostri alleati più stretti'. E nel giorno in cui il presidente della ...