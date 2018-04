Nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy A5 2016

Sea of Thieves : Manutenzioni ai Server e Nuove patch in arrivo : Da qualche giorno Sea of Thieves è finalmente e ufficialmente disponibile su PC Windows 10 e Xbox One e come ogni nuovo gioco incentrato sul multiplayer, è soggetto a problemi di connessione e disconnessione. Sea of Thieves: Via alle manutenzione straordinarie In questi giorni vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nelle improvvise disconnessioni dai Server di gioco, tentativi di connessione non andati a buon fine ...

Nuove patch di sicurezza per BQ Aquaris X e X Pro - Sony Xperia XZ Premium - XZ1 Compact - XA2 e L2 : Nuova serie di aggiornamenti per alcuni smartphone Sony e BQ, che ricevono le patch di sicurezza di Google. Non tutti i dispositivi interessati ricevono […] L'articolo Nuove patch di sicurezza per BQ Aquaris X e X Pro, Sony Xperia XZ Premium, XZ1 Compact, XA2 e L2 proviene da TuttoAndroid.

Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017) si aggiornano con face unlock e Nuove patch di sicurezza : Disponibili nuovi aggiornamenti, con diverse novità importanti, per Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017)! L'articolo Honor 9 Lite e Samsung Galaxy A5 (2017) si aggiornano con face unlock e nuove patch di sicurezza è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.