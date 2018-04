Nuove date al tour di WILL HUNT batterista degli Evanescence

Concerti di Sting e Shaggy in Italia nel 2018 - tre Nuove date ad agosto : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Nuovi Concerti di Sting e Shaggy in Italia nel 2018: si aggiungono al calendario estivo in musica nuovi appuntamenti dal vivo per la coppia inedita formata dal cantautore britannico e dal rapper giamaicano. Dopo la pubblicazione del singolo Don't Make Me Wait, il duo sarà in tour insieme in tutta europa: Shaggy accompagnerà Sting nelle varie date in programma. Dopo l'annuncio dei Concerti in Italia di Sting tra Roma, Verona e Napoli, si ...

Rimandati i concerti di Mario Biondi a Roma e Milano : Nuove date e location - info biglietti e rimborsi : I concerti di Mario Biondi a Roma e Milano sono stati posticipati. Inizialmente attesi nel mese di maggio, i due spettacoli di Mario Biondi a Roma e Milano sono Rimandati al mese di dicembre. L'artista era atteso il 17 maggio al Palalottomatica di Roma e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Nella giornata di oggi è giunta la notizia del posticipo di entrambi gli eventi che cambiano anche location. I due eventi live di ...

Nuove date di Jovanotti a Milano a luglio - biglietti in prevendita per la festa finale di Lorenzo Live 2018 : Dopo lo stop dovuto ad un edema alle corde vocali, non si arresta la corsa nei palazzetti di Lorenzo Cherubini: due Nuove date di Jovanotti a Milano sono state annunciate dalla società produttrice del tour, Trident Music, il 3 e il 4 luglio al Forum di Assago, per le due serate conclusive del Lorenzo Live 2018. Si tratterà della festa conclusiva del tour di Jovanotti, al termine di una lunga traversata nei palasport: con la doppietta milanese ...

Concerti di Francesco De Gregori nel 2018 - annunciate Nuove date : biglietti in prevendita : I nuovi Concerti di Francesco De Gregori nel 2018 sono stati annunciati. Il cantautore sarà in tour in estate, con una serie di live che ha chiamato semplicemente Tour 2018. I prossimi appuntamenti del tour sono fissati in Piemonte e a Firenze. La prima tappa è fissata a Saluzzo, per poi spostarsi a Grugliasco il 17 quindi a Firenze il 25 dello stesso mese. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita ...

Nuove date del tour di Laura Pausini a un mese dal rilascio da record di Fatti sentire : Le Nuove date del tour di Laura Pausini arrivano a un mese dal rilascio di Fatti sentire, con numeri che parlano di un successo annunciato. A un mese dal rilascio, l'artista ha già conquistato il disco di platino per le vendite, con la prima posizione in classifica della scorsa settimana che ne sancisce il dominio sugli altri dischi appena usciti. Le Nuove date sono in programma per la leg nei palasport, con raddoppio a Eboli (26 settembre), ...

Nuove date dell’instore tour di Federica Carta per Molto più di un film : tutti gli eventi firmacopie : L'instore tour di Federica Carta inizierà il prossimo 13 aprile dal negozio Discoteca Laziale di Roma. L'artista presenterà l'album Molto più di un film, il suo primo progetto discografico di inediti che segue la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nell'edizione numero 16, in onda tra il 2016 e il 2017. Federica Carta ha raggiunto la fase serale del programma ma non ha trionfato nella sua categoria. A vincere il circuito ...

Liam Gallagher - due Nuove date in Italia a novembre : L’Italia ha un posto speciale nel cuore di Liam Gallagher. [arc id=”5eea80e4-61a2-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo l’annuncio come headliner agli I-Days 2018, Liam ha aggiunto due nuovi concerti in programma nel nostro Paese in autunno. Il cantante britannico salirà sul palco della Zoppas Arena di Conegliano (TV) il prossimo 15 novembre e del Palalottomatica di Roma il giorno seguente, il 16. via GIPHY Potrai acquistare i ...

Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede per Siamo solo noise ad aprile : gli eventi firmacopie : Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede sono disponibili da oggi. Chiusa la prima parte dell’instore tour promozionale per l’album Siamo solo noise, il duo modenese comunica ai fan nuovi appuntamenti firmacopie, gli ultimi. Le Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede a supporto del loro terzo disco di inediti sono state annunciate oggi, martedì 27 marzo, all’interno degli spazi ufficiali dei due cantanti sui social network. Gli ...

Spostati i concerti di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli per uno speciale TV : Nuove date e location - info biglietti : Sono stati Spostati i concerti di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in programma a Roma e a Milano ad aprile. Gli artisti e l'organizzazione dei due eventi comunicano ai fan che per esigenze televisive è necessario spostare i due concerti di un mese e in location più piccole. Dopo aver condiviso il percorso all'interno dei Pooh e la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni, Roby Facchinetti e Riccardo ...

Biglietti in prevendita per le Nuove date di Laura Pausini con raddoppi tra Verona e Milano : Le nuove date di Laura Pausini sono finalmente ufficiali. Dopo aver polverizzato i primi Biglietti, i fan sono quindi pronti per una nuova sessione di concerti con un'attesa doppia data all'Arena di Verona, con la prima già dichiarata sold out. Tutti i fan che desiderano assistere al concerto nella prestigiosa location veneta, possono ora sperare di ottenere un biglietto per il nuovo concerto. Stessa sorte per quelli che hanno intenzione di ...

