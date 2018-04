Nuova Nissan LEAF ottiene le 5 stelle Euro NCAP

Nissan in Formula E - A Los Angeles un evento dedicato alla Nuova monoposto : Dopo l'anteprima al Salone di Ginevra e a quello di New York, la monoposto Nissan dedicata al campionato Formula E 2018/2019 è stata nuovamente esposta a Los Angeles nel corso di un evento dedicato, durante il quale è intervenuta anche l'ambasciatrice dei modelli elettrici giapponesi Margot Robbie.Livrea già svelata, mancano i nomi dei piloti. La livrea della monoposto, frutto del lavoro del Nissan Global Design Centre giapponese, è stata ...

Nuova Nissan Leaf 100% elettrica consegnata in Campidoglio : Arrivano nuovi mezzi elettrici nell’autoparco di Roma Capitale grazie ad un avviso pubblico, lanciato lo scorso settembre dal Campidoglio, per

Vola la Nuova Nissan LEAF nel Vecchio Continente! : Ulteriori informazioni sullo stesso argomento Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Nissan - A Pechino una Nuova elettrica : La Nissan porterà al debutto un nuovo modello elettrico durante il prossimo Salone di Pechino (25 aprile - 4 maggio), esponendolo insieme alla nuova Leaf (qui il nostro primo contatto) e alla concept a zero emissioni IMx Kuro. La nuova vettura, della quale per il momento non sono state diramate informazioni, sarà la protagonista principale dello stand del costruttore nipponico e sarà una full electric appositamente sviluppata per la Cina.Modello ...

Nuova Nissan Leaf vince premio 'Must Test Drive' di Autotrader : Roma, 3 apr. , askanews, La Nuova Nissan Leaf è tra i vincitori del premio 'Must Test Drive' di Autotrader. Giunto alla sesta edizione, il premio viene assegnato alle nuove auto che meritano un Test ...

Nissan - la Nuova LEAF eletta "World Green Car of the Year" 2018 : La nuova Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto al mondo, è stata eletta “World Green Car 2018” in occasione del New York International Auto Show 2018 ed è il primo veicolo...

Nuova Nissan LEAF eletta World Green Car of the Year 2018 : Roma, 30 mar. , askanews, La Nuova Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto al mondo, è stata eletta 'World Green Car 2018' in occasione del New York International Auto Show 2018 ed è il primo ...

Formula E - Ecco la livrea della Nuova monoposto Nissan : ... la nostra Nissan Leaf ha percorso più di quattro miliardi di chilometri a emissioni zero in tutto il mondo. Ora vogliamo portare questa grande maturità anche nel motorsport: la nostra nuova vettura ...