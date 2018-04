' Non possiamo passare da fenomeni a brocchi'

Berlusconi a Udine : «Tanto lavoro da fare - Non possiamo affidarlo a un ragazzino» : Udine - 'Un grande grande lavoro da fare è riorganizzare tutto ciò che è pubblico in Italia. Io credo che si debba fare e si possa fare', ma 'non lo può certo fare un ragazzino che ha trent'anni, non ...

Governo - Salvini : “Datemi ancora un paio di giorni. Partita troppo importante Non possiamo sbagliare” : “Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Monfalcone (Gorizia) riferendosi alla formazione del Governo. “È passato molto tempo dal 4 marzo, ma vi chiedo ancora qualche giorno”, ha aggiunto. Per Salvini fondamentale è che il futuro Governo si occupi di “lavoro lavoro lavoro” e ...

Non c'è l'accordo fra il centrodestra e il M5S - Di Maio : «Oltre determinati limiti Non possiamo andare» : Il leader del Movimento 5 Stelle conferma di essere disponibile a fare un governo con la Lega e con l'appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia

Di Maio : oltre certi limiti Non possiamo : 19.48 Con Salvini "abbiamo avuto sintonia su vari temi" e c'è "disponibilità a discutere sui programmi e di questioni che riguardano l'Italia, ma oltre determinati limiti non possiamo andare". Così il leader M5S, Di Maio, dopo l'incontro con la presidente del Senato,Casellati, ribadendo di essere pronto al "contratto di governo" solo con la Lega "Siamo disponibili a considerare non ostile un sostegno da FI e FdI". Ma nessun tavolo a 4, con ...

Siria - Gentiloni : "L'Italia non è neutrale - Non possiamo accettare l'uso di armi chimiche" : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha riferito oggi in aula alla Camera sulla crisi Siriana dopo l'attacco chimico a Duma e la risposta militare di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, ribadendo ancora una volta la posizione dell'Italia.Negli negli ultimi 10 giorni, a partire dalla notte del 7 aprile, sappiamo che sono stati usati cloro, sarin o agenti assimilabili. Fonti diverse hanno confermato decine di morti e centinaia di feriti. ...

Figliomeni-Rollero : con i rifiuti non si gioca. Non possiamo accettarlo : Figliomeni-Rollero: potrebbe scoppiare vera e propria emergenza igienico sanitaria Roma – Di seguito la nota congiunta tra Francesco Figliomeni, consigliere comunale di FdI e Marco Rollero (FI). “Con i rifiuti non si gioca. Soprattutto con cassonetti stracolmi, che quotidianamente ci vengono segnalati in più quadranti della città e che rischiano di far scattare una vera e propria emergenza igienico sanitaria. Soprattutto con ...

Siria - Gentiloni : Non possiamo accettare il ritorno all'uso delle armi chimiche : Informativa alla Camera sulla Siria: "Nessuna missione diretta a bombardare Damasco è partita dal territorio nazionale e sul piano politico è stata fin dall'inizio ribadita la contrarietà ad ogni escalation"

Perché Non possiamo rinunciare alla nostra biodiversità : La biodiversità e la sostenibilità, anche sociale, del modello produttivo sono la nostra ricchezza. Solo partendo da questo presupposto possiamo valorizzare al meglio l'agricoltura e i territori. Al contrario la crescita esponenziale delle monocolture impoverisce le nostre campagne.Questi i temi che affronteremo nell'incontro sulla filiera internazionale della nocciola "Dalla Produzione locale al mercato globale" promosso dal ...

Inter-Cagliari - Spalletti : “Obbligatorio vincere. Non possiamo gestire più nulla”. Lopez ne convoca 22 : Inter-Cagliari, Spalletti- Chiusa la 32^ giornata è già tempo di voltare pagina e pensare alla 33^ giornata. Si parte domani sera con Inter-Cagliari, turno infrasettimanale. Luciano Spalletti è intervenuto in maniera decisa in conferenza stampa. “OBBLIGATORIO VINCERE…” Il tecnico ha così commentato: “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano […] L'articolo Inter-Cagliari, ...

Pelonzi : Non possiamo accettare vandalismo su monumenti di Roma : Pelonzi: vandali vanno neutralizzati. Nostra città va amata e curata Roma – Di seguito la nota del capogruppo del PD in Campidoglio, Antongiulio Pelonzi. “E’ veramente sgradevole dover commentare episodi che nessuno di noi vorrebbe mai che accadessero. La nostra città va amata e curata e i vandali vanno neutralizzati. Ieri la Fontana della Terrina a piazza della Chiesa Nuova, quindi in pieno centro è stata sfregiata. La notte ...

'La Corrida' è tornata ma noi della cattiveria in tv Non ne possiamo più - meglio 'Belve' : Su Rai1 è tornato La Corrida con la conduzione di Carlo Conti, mentre sul 9 è terminata , ma disponibile su Dplay, la serie di interviste al femminile di Francesca Fagnani, Belve . Il commento di ...

Monchi carica la Roma : 'Contro la Lazio Non possiamo fallire' : Roma - 'Domani in campo dobbiamo essere lo specchio dei nostri tifosi, incarnare lo stesso amore e lo stesso attaccamento ai nostri colori: il giallo e il rosso. Domani dobbiamo essere 11 giocatori ...

Spalletti : “Var? Prima qualcuno non la voleva”/ “Inter - ora alza il muso : Non possiamo sbagliare” : Spalletti: “Var? Prima qualcuno che non la voleva. Inter, ora alza il muso: non possiamo sbagliare”. Le ultime notizie sull'allenatore alla vigilia della sfida con l'Atalanta(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:10:00 GMT)

La svolta di Franceschini agita il Pd : 'Non possiamo far nascere un governo Lega-M5s' : Roma. È in corso l'assemblea dei parlamentari del Pd, dove si discute della linea da prendere in vista del secondo turno di consultazioni giovedì al Quirinale. Pochi minuti fa ha preso la parola Dario ...