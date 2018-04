“Non è vero!” Riccardo | 20 anni | è morto così Uno schianto terribile e per il ragazzo

“Non è possibile… non è vero!”. Una Tina choc a Uomini e Donne. L’opinionista prende una decisione senza precedenti davanti agli occhi di tutti. E ora? : Come Tom e Jerry e Red e Toby, chi lo dice che non può nascere qualcosa anche tra entità che la natura ha programmato per essere rivali? Succede così che anche l’impossibile non solo venga pensato, ma prenda corpo. Protagoniste della storia Tina e Gemma, due non proprio amiche che ora sembrano aver sepolto l’ascia di guerra. Poco meno di una settimana fa a Verissimo la dama torinese aveva chiesto esplicitamente a Tina di ‘farsi gli ...