«No all' impianto di compostaggio» | Mastella in piazza con le mamme

BASILICATA - CHIUSO L'IMPIANTO NUCLEARE ITREC/ Riversava acque contaminate : 5 indagati dalla Procura di Potenza : BASILICATA, CHIUSO l’impianto NUCLEARE ITREC: Riversava in mare acqua contaminata. E’ successo a Rotondella, in provincia di Matera, dove venivano scaricate nello Jonio sostanze pericolose(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Ischia - no alla centrale geotermica : dopo i cittadini anche la Regione è contraria all’impianto : Niente centrale geotermica sull’isola di Ischia perché sarebbe troppo “rischiosa in un territorio già connotato da grande vulnerabilità”. La Regione Campania ha pronunciato il suo no secco contro la costruzione dell’impianto e su tutta la discussa vicenda che va avanti da anni sta per calare definitivamente il sipario. C’è ancora un piccolo spiraglio aperto alla eventualità di un ripescaggio in extremis del ...

Lago. Gallerie di Bellano e Dervio chiuse per lavori all'impianto d'illuminazione : Approfondimenti Bellano, fine settimana d'oro per l'Orrido: oltre tremila presenze 3 aprile 2018 Rinvenuta una gran quantità di proiettili tra i rifiuti abbandonati sulla Bellano-Taceno 29 marzo 2018 ...

Dalla tradizione all'innovazione : lo scenario del reimpianto visto da un agronomo conoscitore della Favolosa - : Ma dobbiamo anche preoccuparci dell'economia del ripristino dell' economia delle aziende degli imprenditori e quindi di un vero e proprio piano economico di impresa: come detto in altre occasioni, ...

Raid al Palacollodi - danni all'impianto : «Sono amareggiato come amministratore, come cittadino, come padre e anche come uomo di sport " aggiunge il vicesindaco e assessore allo sport, Gianluca Peripoli -. Hanno devastato un bene che è di ...

Xylella - Coldiretti Lecce : “Finalmente via libera all’impianto degli ulivi nella zona infetta del salento” : ‘‘Finalmente, dopo una lunga e incomprensibile odissea, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per il contrasto a Xylella fastidiosa che autorizza l’impianto di ulivi nella zona infetta. Adesso la Regione proceda celermente con le indicazioni operative circa le varietà ammesse”. Lo annuncia Coldiretti Lecce che tira un sospiro di sollievo ed incalza la Regione Puglia affinchè completi ...

Paura sul bus Avellino-Napoli : fumo dall'impianto frenante : Grande Paura per i viaggiatori che, questa mattina, hanno preso il pullman A.I.R. delle ore 6,20 diretto a Napoli. A quanto pare, stando a quanto segnalato sulla pagina Facebook 'Non sei irpino se...',...

Spalletti : “Classifica giusta - anche se ho qualche rimpianto” : Spalletti: “Classifica giusta, anche se ho qualche rimpianto” Il tecnico dell’Inter: “Icardi è strutturato, andrà al Mondiale”. Sul ct: “Io vorrei Ancelotti” Continua a leggere

Ladri di metallo in azione nell'impianto di Cdr sotto sequestro : arrestati : BRINDISI - Sorpresi con le mani nel sacco mentre smontavano materiale metallico dall'impianto di trattamento dei rifiuti urbani , Cdr/Css, , sotto sequestro per le già note indagini con inibizione all'...