Nintendo | Valve | Sony e EA sono state segnalate in Norvegia per violazione di una legge

(Di venerdì 27 aprile 2018) Il consiglio norvegese dei consumatori NCC ha segnalato le principali vetrine digitali perdella legislazione europea sui consumatori, riporta Gameindustry.In seguito ad un'inschiesta dell'anno scorso è risultato infatti chenon sia ancora riuscita ad offrire al consumatore la possibilità di annullare il software pre-ordinato via eShop, mentre anche Steam, Origin e il PlayStation Storestati segnalati per motivi analoghi. Nella fattispecie, il reclamo arriva poiché Steam, Origin e il PlayStation Store non richiedono al consumatore il "consenso esplicito al fatto di perdere il proprio diritto di recesso".Il diritto di recesso è unaeuropea che protegge proprio i consumatori consentendo loro di essere rimborsati fino a 14 giorni dopo l'aver ricevuto un acquisto fatto sul web.Read more…