Nintendo svela i piani per l' E3 2018

Nintendo svela le carte per l’E3 2018 - date e orari delle presentazioni : Nintendo ha finalmente svelato i piani e gli appuntamenti che si svolgeranno durante l'E3 2018 di Los Angeles: tutti gli eventi verranno trasmessi nella sezione dedicata sul sito ufficiale della Casa di Kyoto, ma anche sugli appositi canali You Tube e Twitch ufficiali. Andiamo dunque a vedere cosa ci aspetta in vista della kermesse americana. Gli occhi sono tutti puntati al 12 giugno 2018, quando - alle 18:00 ora italiana - avverrà la consueta ...