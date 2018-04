Nintendo presenta Dragalia Lost | un nuovo RPG per il mercato mobile

eurogamer

(Di venerdì 27 aprile 2018)ha recentemente annunciato un RPGdi zecca,, che sarà disponibile in esclusiva per i dispositivie che è stato sviluppato in collaborazione con lo studio giapponese Cygames, di cuipossiede una parte del capitale.Del gioco non sappiamo ancora molto, né sappiamo in quale formula arriverà sulle librerie virtuali degli store digitali di Apple e Android, se free-to-play o a pagamento. Per il momento è stata rivelato soltanto un artwork del gioco, utile per avere un assaggio dei personaggi che animeranno.Eurogamer.net ricorda che è la prima volta chepubblica unfranchise per dispositivi, dato che tutte le precedenti applicazioni Ninendo per smartphone riguardavano IP già molto famose.è previsto per l'estate 2018, e siamo fiduciosi di scoprire presto ulteriori dettagli sulRPG della grande ...