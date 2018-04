New York | violenta contrazione per Abercrombie & Fitch

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr : New York, 26 apr. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo sopra i 68 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso infatti a 68,19 dollari al barile, in rialzo dello 0,2% rispetto all’andamento di apertura (+14 cents). L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Da Singapore a New York in 20 ore senza sosta : il volo più lungo - : Ad operare questa lunghissima traversata sarà la Singapore Airlines, che con questa tratta batte di tre ore la rotta Londra-Perth. Sarà inaugurata entro la fine dell'anno

Alimenti : a New York si celebra il ‘Cannolo Day’ : Dall’Italia all’America, l’ode al Cannolo non conosce confini: ricotta di pecora freschissima, zucchero a velo, gocce di cioccolato e granella di pistacchio, tutto racchiuso in una fragrante cialda. Il Cannolo Siciliano è uno dei dolci più noti tra le specialità italiane e verrà celebrato sabato 28 aprile anche a New York. L’iniziativa è’ di Philip Guardione, executive Chef della catena di ristoranti siciliani ...

L’abruzzese Sante Auriti - grande maestro dei pianoforti Steinway & Sons a New York : “Piano man” pubblica le foto del suo “ultimo nato” e annuncia: “E’ arrivato il momento di andare in pensione” “Il

New York : in forte denaro D.R. Horton : Prepotente rialzo per D.R. Horton , che mostra una salita bruciante del 2,56% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

A New York corre Parker-Hannifin : Brillante rialzo per Parker-Hannifin , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,90%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Yannik Nézet-Séguin / Nuovo direttore del Metropolitan di New York : "Sono cattolico e gay" : Yannik Nézet-Séguin è il Nuovo direttore del Metropolitan di New York. In un'intervista al portale Corriere.it, svela: "Io, cattolico e gay"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:32:00 GMT)

Prevalgono le vendite alla piazza di New York : Prosegue al ribasso la seduta di Wall Street complici le crescenti tensioni commerciali con la Cina . Sul sentiment degli investitori regnano anche i timori degli investitori per i rialzi dei ...

Equitazione - Longines Masters 2018 : sarà sfida Europa-USA a New York - Beezie Madden e McLain Ward contro le stelle del Vecchio Continente : L’Europa sfida la pattuglia made in USA nella terza ed ultima tappa del Longines Masters 2017-2018, che andrà in scena tra giovedì 26 e domenica 29 aprile a New York. Dopo la vittoria del belga Gregory Wathelet a Parigi e il trionfo del tedesco Christian Ahlmann ad Hong Kong, la sfida si rinnova con una componente statunitense decisamente più folta e pronta a fare la voce grossa contro atleti di notevole spessore internazionale e di grande ...

Usa - l'Italia del franchising sbarca a New York : Exportiamo e AZ franchising saranno media partner ufficiali dell'evento e seguiranno la 3 giorni di fiera con interviste, reportage e dirette streaming.

Con TIM e gli Avengers in palio un viaggio a New York e altri premi a tema : TIM lancia un nuovo concorso a tema Avengers: Infinity War, il film in uscita in questi giorni, con in palio un viaggio per due persone a New York e molti altri premi a tema Marvel: ecco come funziona e come partecipare. L'articolo Con TIM e gli Avengers in palio un viaggio a New York e altri premi a tema proviene da TuttoAndroid.

Petrolio : in rialzo a New York : ANSA, - NEW York, 24 APR - Petrolio in rialzo a New York scambiato a 68,85 dollari al barile , +0,31%, . 24 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Ambiente - New York : proposta di legge per il bando alle buste di plastica : Il governatore dello Stato di New York ha presentato ieri un disegno di legge che dovrebbe vietare l’uso di sacchetti di plastica monouso in tutto lo Stato: “La piaga dei sacchetti di plastica ha un costo devastante per le nostre strade, la nostra acqua e le nostre risorse naturali e dobbiamo agire per proteggere il nostro Ambiente“, ha spiegato Cuomo. Il disegno di legge vieterebbe “la fornitura di sacchi di plastica da ...

New York : accelera Kohl's : Effervescente Kohl's , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,14%. La tendenza ad una settimana di Kohl's è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...