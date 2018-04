ilfattoquotidiano

: Neuropa Festival, Bologna celebra il post-punk - Cascavel47 : Neuropa Festival, Bologna celebra il post-punk - TutteLeNotizie : Neuropa Festival, Bologna celebra il post-punk - CottonFiocRCdC : Ora al telefono con Cristiano Santini, ci racconta la prima edizione di Neuropa Festival - Zona Roveri, Bologna -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Parte proprio questa sera, venerdi 27 aprile, un’interessante iniziativa presso Zona Roveri, locale di. Stiamo parlando di2018 – evento riservato ai soci Arci/Uisp che terminerà sabato sera, 28 aprile -, la prima edizione di una due giorni interamente dedicata alla musica dark, new wave,e industrial. La rassegna è organizzata da Zona Roveri music factory, in collaborazione con Rock planet club e Hellfire booking con il patrocinio del Comune die della Regione Emilia Romagna. Chi segue queste pagine conosce la passione di chi scrive per gli anni del; ergo parlare di una rassegna di tale portata riconduce a entusiasmi giovanili mai sopiti e, oltretutto, clamorosamente rivitalizzati dallezioni in corso per il quarantennale. Ilnacque, infatti, sulle ceneri del; era il 1978 e in Inghilterra un’intera ...