NBA | Curry potrebbe rientrare in gara 1 delle semifinali

NBA - Kerr : 'Niente Curry al primo turno playoff' - ma Steph spera di esserci : A Oakland la sconfitta incassata contro i Jazz è davvero l'ultimo dei problemi. Con il roster ridotto ai minimi termini - Durant e Green dovrebbero rientrare a breve, Thompson invece è ancora alle ...

NBA 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

NBA - Steve Kerr ammette : "Curry prossimo al rientro" : ROMA - Il momento del ritorno in campo di Steph Curry dovrebbe essere più vicino del previsto. Fermo dal 9 marzo per un infortunio alla caviglia , il fuoriclasse di Akron potrebbe infatti tornare tra ...

NBA - allarme Golden State Warriors : Thompson - Durant e Curry tutti fuori per infortunio : Ma in un sport come il nostro certi infortuni possono succedere: sarebbe potuta andare peggio per tutti e tre".

Steph Curry - i 30 anni del “Messi” del basket NBA : Guadagna come Leo Messi, tira come e forse meglio di lui, agli inizi è stato circondato anch'egli dallo scetticismo generale per il fisico non propriamente erculeo, e il 14 marzo varca, otto mesi e mezzo dopo la Pulce, la soglia dei trent'anni.È il playmaker dei Golden State Warriors Stephen "Steph" Curry che, alla pari di Messi, divide con un altro la palma di numero uno del suo sport. Un altro molto più prestante ...

NBA - allarme Warriors - la caviglia di Curry fa crack : salta due trasferte : durata meno di tre minuti la partita di Steph Curry contro gli Spurs, scappato in transizione a caccia di un canestro e ritrovatosi già ben avviato in direzione spogliatoi. Sul tentativo in ...

NBA - Warriors ok - ma Curry si fa male : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Cinque le partite nel turno Nba di questa notte. Grande vittoria dei Golden State Warriors sui San Antonio Spurs per 110-107, ma per i campioni in carica la serata ha portato ...

NBA 2018 : Durant stordisce gli Spurs - ma i Warriors sono in ansia per Curry. Irving trascina i Celtics - vincono Heat e Thunder : Vittoria agrodolce per i Golden State Warriors in una notte NBA dalle mille sfaccettature. I detentori del titolo, infatti, superano 110-107 in rimonta i San Antonio Spurs al termine di un match vibrante, ma perdono Steph Curry, uscito dal campo a causa di un infortunio alla caviglia dopo 2’24” nella disperazione della Oracle Arena, ammutolita nel vedere il proprio beniamino piegarsi dal dolore in seguito ad un tentativo di azione ...

NBA - vola Golden State spinto da Curry : Ritorna la Nba dopo le emozioni dell'All Star Game, e subito sono fuochi d'artificio. Steph Curry piazza 44 punti e trascina i campioni in carica di Golden State alla vittoria 134-127 sui Los Angeles ...

NBA 2018 : Steph Curry riparte con 44 punti - Cleveland perde contro Washington : Dopo la classica pausa che segue l’All Start Game, per concedere qualche giorno di riposo a tutti i giocatori, quest’oggi sono ricominciate la partite valide per la stagione regolare NBA 2017-2018, che ormai sta volgendo al termine. Questi ultimi match in programma sono fondamentali per determinare quali squadre andranno ai playoff e gli accoppiamenti della post season. Hanno ricominciato nel migliore dei modi i Golden State ...

NBA - ALL STAR GAME 2018/ Lebron batte Curry 148-145 : James Mvp - Steph tenta miracolo ma le difese sono tornate : Diretta All STAR GAME NBA 2018: team Lebron team Steph streaming video e tv, orario e risultato live. James batte Steph e diventa Mvp, 148-145 il risultato finale. Le difese son tornate(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:05:00 GMT)

DIRETTA ALL STAR GAME NBA 2018/ Lebron James-Steph Curry (risultato finale 148-145) : è finita! : DIRETTA All STAR GAME NBA 2018: team Lebron team Steph streaming video e tv, orario e risultato live. Siamo a Los Angeles per la partita delle stelle: grande rivoluzione quest'anno(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 05:10:00 GMT)

