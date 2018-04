Nati oggi - tutti i compleanni del mese di maggio : 1 maggio E’ il compleanno di Roby Facchinetti che compie 74 anni e festeggia nello stesso giorno dell’ex bomber di Milan e Udinese, Oliver Bierhoff (50 anni) e di Violante Placido (42 anni). 2 maggio Il giorno successivo tocca al figlio Francesco Facchinetti, che spegne 38 candeline insieme a Donatella Versace (63 anni) e a David Beckham (43 anni). 3 maggio Tanti auguri a Massimo Ranieri che festeggia 67 anni nello stesso giorno di ...

Diretta The Voice 2018 quinta puntata oggi 19 aprile : concorrenti elimiNati Video : Entra nel vivo la gara di The Voice 2018 [Video] e questa sera 19 aprile è in programma su Raidue la quinta puntata di questa rinnovata edizione condotta da Costantino Della Gherardesca. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dopo la fase delle Battle, iniziera' quella dei Knock Out: potrete re la prima puntata in Diretta in tempo reale a partire dalle 21.15 circa collegandovi a questo articolo! Anticipazioni The Voice 2018 quinta puntata oggi: ...

Diretta The Voice 2018 quinta puntata oggi 19 aprile : concorrenti elimiNati : Entra nel vivo la gara di The Voice 2018 e questa sera 19 aprile è in programma su Raidue la quinta puntata di questa rinnovata edizione condotta da Costantino Della Gherardesca. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dopo la fase delle Battle, inizierà quella dei Knock Out: potrete seguire la prima puntata in Diretta in tempo reale a partire dalle 21.15 circa collegandovi a questo articolo! Anticipazioni The Voice 2018 quinta puntata oggi: ...

Pioggia di acquisti su Mediclinic InterNational : Ottima performance per Mediclinic International , che scambia in rialzo del 3,94%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediclinic ...

Rimini. Ubriaca e senza slip tenente Usa in servizio presso la base di Poggio ReNatico : E’ stata trovata senza slip e in stato di ebrezza una tenente americana della Nato. Il militare di 27 anni

“Ma che fine ha fatto Raffaele Pisu?”. Fu un volto storico di Striscia la notizia - poi di lui nessuna notizia : ecco come lo ritroviamo oggi a 92 anni suoNati. Complimenti! : Per tanti anni è stato un volto noto della tv, uno di quelli che nel corso delle trasmissioni, abbiamo imparato a conoscere ed amare. Poi più nulla, quasi nell’anonimato, fino a una recente intervista in cui ha raccontato di aver scoperto di essere divenuto padre a 92 anni. Parliamo di Raffaele Pisu, ospite a Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda alle 23:35 su Rai1. Pisu è stato uno degli esponenti della commedia italiana e a ...

Oggi è l’InterNational Kissing Day : le “regole” da seguire al primo appuntamento variano da Paese a Paese : Prepararsi per un primo appuntamento è sempre difficile e lo è ancora di più quando la persona con la quale si deve uscire proviene da un altro Paese. Infatti, se è vero che la trepidazione che precede un incontro romantico è universale, lo stesso non si può dire per le “regole” da seguire durante un appuntamento, che variano da Paese a Paese. Per questo motivo Babbel, la app leader nell’apprendimento delle lingue, in occasione ...

THE ASSASSINatiON/ Su Iris il film con Sean Penn e Naomi Watts (oggi - 11 aprile 2018) : The ASSASSINATION, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Sean Penn, Naomi Watts, e Don Cheadle, alla regia Niels Mueller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:49:00 GMT)

Le cause delle cose : presentato oggi il National Geographic Festival delle Scienze 2018 : Lo studio delle cause e delle relazioni causali è un tema fondamentale in ambito scientifico e filosofico, ma è difficile immaginare una qualsiasi attività umana che non abbia a che fare con un’intricata rete di relazioni di causa-effetto. Al tempo stesso universale e controverso, pilastro di discipline cruciali della contemporaneità come la statistica, l’ingegneria e l’informatica, questo concetto è il tema della XIII edizione ...

I DANNati E GLI EROI/ Su Rete 4 il film con John Ford e Jeffrey Hunter (oggi - 6 aprile 2018) : I DANNATI e gli EROI, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Jeffrey Hunter e Constance Towers, alla regia John Ford. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 04:21:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - martedì 3 aprile : PredestiNation : Un particolare agente governativo viaggia fra varie epoche per catturare un terrorista ed evitare che commetta un attentato. Questa la trama del thriller fantascientifico Predestination, film consigliato per stasera, martedì 3 aprile. Il protagonista è Ethan Hawke, che coi suoi viaggi temporali vi catturerà da inizio a fine pellicola! film da vedere oggi: Predestination Per gli amanti dei thriller e dei viaggi nel tempo, il film suggerito nella ...

Matera. Borgo La Martella : consegNati 6 alloggi popolari : A Matera al Borgo La Martella, sono stati consegnati dai dirigenti del Patrimonio e dei Lavori Pubblici, 6 alloggi di

Nati oggi - tutti i compleanni del mese di aprile : 1 aprile Una giornata di festa per il mondo dello sport e dello spettacolo: l’ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo Sacchi, compie 72 anni, nello stesso giorno di Giancarlo Antognoni (64 anni), Simona Ventura (53 anni), l’ex campione olimpico di ciclismo su strada Paolo Bettini (43 anni) e Clarence Seedorf. 4 aprile Buon compleanno a Francesco De Gregori che compie 67 anni e festeggia nello stesso giorno di Fiorella Mannoia ...

FOGGIA - EGIZIANO ARRESTATO PER TERRORISMO/ “Sgozzate gli infedeli” : bimbi indottriNati - la raccolta fondi Isis : TERRORISMO, FOGGIA: ARRESTATO presidente moschea Al Dawa. Ultime notizie Isis: un 58enne EGIZIANO è finito in manette nell'ambito dell'operazione "Bad Teacher".(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)