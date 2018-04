Nasce il primo gioco da tavolo Battle Royale | che strizza l' occhio al design di Fortnite

A Milano Nasce il primo festival delle serie tv - : Il FeST vuole raccontare le serie attraverso protagonisti , ideatori, sceneggiatori, produttori, attori, ed esperti, con il supporto dei servizi di streaming e delle emittenti TV che le offrono ...

Nasce «Amici veri» - il primo conto in banca per animali : L’idea è nata dopo che un cliente, allo sportello della banca di Piacenza, ha chiesto di intestare un conto al suo cane per accentrare tutte le spese necessarie per prendersi cura di lui. Il presidente Corrado Sforza Fogliani ci ha pensato su, e confrontandosi con gli altri dipendenti ha riscontrato che, in effetti, tanti correntisti spendevano molto per i loro animali, e avevano l’esigenza di separare le spese dedicate agli amici a quattro ...

Sanità - scompenso cardiaco : Nasce a Roma il primo Centro affidato ad Aisc : Assicurare ai pazienti affetti da scompenso cardiaco la migliore soluzione in ogni fase del percorso della patologia, migliorando l’aderenza alle terapie e garantendo una gestione coordinata da un team multidisciplinare di specialisti. Sono questi i punti di forza delle convenzioni siglate oggi a Roma da Aisc (Associazione italiana scompensati cardiaci) con l’ospedale Madre Giuseppina Vannini e con l’Irccs San Raffaele Pisana, ...

Nasce il primo hotel di lusso nello spazio (ed è low-cost) : No, non è uno scherzo, il primo hotel di lusso nello spazio sarà inaugurato nel 2021 e inizierà ad accogliere i suoi privilegiati ospiti dal 2022. A presentare il progetto Aurora Space Station è stato il colosso Orion Span, che sul sito ha già aperto le prenotazioni per un’esperienza di 12 giorni nello spazio, naturalmente a gravità zero ma con tutti i comfort del caso: letti comodi, internet ad alta velocità, escursioni “in ...

Astronomia : scoperte 4.000 galassie primordiali con una delle più grandi mappe 3D dell’universo Nascente : Gli astronomi hanno annunciato una delle più grandi mappe 3D dell’universo nascente in una presentazione all’European Week of Astronomy and Space Science. Un team guidato da David Sobral della Lancaster University ha realizzato la mappa utilizzando il telescopio Subaru nelle Hawaii e il telescopio Isaac Newton nelle Canarie. La luce proveniente dalle galassie più distanti impiega miliardi di anni per raggiungerci. Questo significa che i ...

Salvini-Di Maio - il primo documento dell'intesa Lega-M5S : su quali punti può Nascere il governo : Il Def è scritto dal governo, col ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan in prima linea, e ovviamente dovrà recepire le indicazioni dei partiti. Occhi puntati su tasse e legge Fornero. Sia Matteo ...

Salute - sicurezza - ambiente : Nasce a Pisa il primo laboratorio in Italia dove si incontrano università e imprese : Mondo universitario e impresa si incontrano nel primo laboratorio in Italia di innovazione e sperimentazione sui temi della Salute, della sicurezza e dell’ambiente, promosso dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, con alcune delle più rilevanti realtà imprenditoriali del “made in Italy”. Il laboratorio, la cui denominazione è “HSE” (acronimo di “Health, Safety & Environment”), sviluppa la conoscenza e la diffusione di ...

F-35 e droni stealth : Nasce il primo Stormo da Dominio Aereo : L'Air Force Research Lab, responsabile della ricerca scientifica incentrata sullo sviluppo di nuove tecnologie per il combattimento dell"aviazione statunitense, ha pubblicato su Youtube un nuovo video dal titolo "Air Force 2030 - Call to Action". Si tratta di un ulteriore sguardo alle proposte concettuali e tattiche cooperative per gli asset di quinta e sesta generazione previste nell"Air Superiority 2030 Flight Plan. Il video, della durata di ...

Nasce anche in Valle il sindacato di polizia Mosap - Di Fonzo primo segretario regionale : Il sovrintendente Raimondo Di Fonzio, in servizio alla Questura di Aosta è stato nominato dalla direzione nazionale segretario del Movimento Sindacale Autonomo di polizia , Mosap, . ''Di Fonzo - si ...

Nasce esporters - il primo giornale italiano dedicato agli sport elettronici : Il fenomeno dei videogame competitivi è in continua crescita e le nuove generazioni sono sempre più interessate a seguire i tornei degli sport elettronici. L’esport è diventato ormai una parte integrante della cultura videoludica e cresce sempre di più la necessità di un giornale al quale affidarsi per restare informati su questo mondo. Nasce così “esporters” – http://www.esporters.it/ – la prima testata giornalistica dedicata ai ...

Cyber security in sanità - Nasce primo gruppo di studio nazionale : Roma, 12 mar. , askanews, nasce Cybersecurity, il primo gruppo di studio a livello nazionale per la costruzione di un sistema di sicurezza dei dati informatici nei servizi sanitari. Il gruppo di ...

Nasce il primo supermarket senza plastica : Amsterdam lancia la guerra agli imballaggi : Una sezione speciale senza plastica. Settecento prodotti a disposizione dei clienti nel primo supermercato al mondo con un'area dedicata in cui la plastica sarà solo un ricordo lontano. Succede ad Amsterdam, nel momento in cui l'intero Vecchio continente sta rivedendo la propria politica in tema ambientale, a cominciare dalla messa al bando delle automobili diesel, considerate troppo inquinanti.Materiale compostabile, vetro o metalli ...

Digitale - a Milano Nasce 'Meet' il primo centro internazionale sulla cultura digitale : ... quando in realtà saperi diversissimi e apparentemente distanti come le arti visive, l'ingegneria, la scienza, la musica, il design, la genetica, la medicina vivono di contaminazioni reciproche, che ...