Napolitano sta meglio Medici stupiti | tra due giorni già fuori dalla terapia intensiva

Come sta Napolitano : Roma, 27 apr. , askanews, Le condizioni del presidente Giorgio Napolitano sono 'in progressivo miglioramento'. A meno di tre giorni dall'intervento d'urgenza eseguito per un aneurisma aortico ...

Insulti a Napolitano - polizia postale in campo : Roma - La morte non si augura mai a nessuno, nemmeno al peggior nemico, tanto meno se giace in un letto di ospedale in gravi condizioni. E dunque gli Insulti social vomitati dai soliti leoni da ...

Napolitano migliora costantemente - il chirurgo : «Stamani ha fatto piccola colazione» : Giorgio Napolitano migliora costantemente. Sono buone le notizie sul Presidente emerito date nell'ultimo bollettino medico del San Camillo di Roma, dove il senatore a vita è ricoverato...

Napolitano sta meglio - la polizia indaga sugli insulti sul web : Dopo l'intervento all'aorta Giorgio Napolitano sta meglio. "Il presidente continua a migliorare e si comincia a pensare ad un possibile trasferimento al reparto di degenza", ha assicurato, il primario di cardiochirurgia dell'ospedale San Camillo che lo ha operato, nel bollettino medico di oggi. "Finchè è in terapia intensiva non possiamo sciogliere la prognosi, però siamo molto ottimisti", ha spiegato ai giornalisti il professor Francesco ...

Napolitano - polizia postale indaga sugli haters : Caccia agli haters di Giorgio Napolitano . La polizia postale ha avviato un'indagine e accertamenti per individuare gli autori dei post ingiuriosi nei confronti dell'ex presidente della Repubblica. Le ...

Indagine della polizia postale sui messaggi ingiuriosi a Napolitano sui social : La polizia postale ha avviato un'Indagine e accertamenti per individuare gli autori dei post ingiuriosi nei confronti dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Le verifiche, secondo ...

Napolitano : la polizia postale indaga su messaggi di insulti e morte : L'incredibile quantità di post, pubblicati a poche ore di distanza dalla notizia del malore che ha colto il presidente emerito, è diventata oggetto di indagine. Il recupero post operatorio dell'ex capo dello Stato, intanto, "sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni" dicono i medici

Napolitano - medici : “Il miglioramento è costante. Questa mattina ha fatto anche colazione” : “Il miglioramento clinico del presidente Emerito Giorgio Napolitano è costante: ha trascorso una notte tranquilla e Questa mattina per la prima volta ha effettuato una piccola prima colazione”. Lo ha affermato il professore Francesco Musumeci, che ha operato il presidente. Il “suo stato neurologico è integro ed è in buona relazione con l’ambiente”, ha aggiunto, a 36 ore dall’intervento L'articolo ...

La polizia postale apre un indagine sugli insulti social a Napolitano : La polizia postale ha aperto un'indagine in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sui social, molti utenti hanno commentato la notizia, augurandosi un esito negativo per la sua operazione: un odio condannato all'unanimità dal mondo politico. L'intervento del capo della polizia ...