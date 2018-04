Napoli | spunta il clamoroso ritorno di Benitez

Napoli - il piano del Monaco per Sarri. E spunta anche un altro club... : Il Monaco fa sul serio per Maurizio Sarri . Come scrive il Corriere dello Sport , il club del Principato è pronto a pagare la clausola da 8 milioni di euro presente sul contratto del tecnico del Napoli. Non solo i biancorossi, però, sull'ex Empoli: anche lo Zenit ci pensa.

Napoli calcio ultimissime - spunta il nome dell'erede di Reina : Con ogni probabilità sarà Rui Patricio il prossimo portiere azzurro: superata la concorrenza di Leno e mai tramontata quella di Meret, pronto a fare da riserva al portoghese. Non solo l'imminente e decisiva trasferta in casa della Juventus: il Napoli è al lavoro per il futuro, consapevole che a fine giugno ci sarà l'addio di Pepe Reina.

Napoli - spunta Simone Inzaghi per il dopo Sarri : In caso di addio del tecnico toscano, che chiede un ingaggio di 4 milioni per rinnovare, balza in pole l'emergente allenatore della Lazio, che supera Giampaolo nelle preferenze di De Laurentiis

Napoli-Roma : Sarri con il dubbio Hamsik - ma rispunta Milik : NAPOLI - È tornato a splendere il sole a Castel Volturno e la neve dei giorni scorsi è già un ricordo. Un clima che piace a Maurizio Sarri che continua a preparare la capolista alla sfida al ' San ...