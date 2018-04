Napoli | il piano del Monaco per Sarri E spunta anche un altro club

Rifiuti a Napoli - ecco il piano temporaneo per superare la crisi : Una quota dei flussi in evacuazione dal sito ecoballe di Ponte Riccio sarà sostituita con i Rifiuti in uscita dallo Stir di Caivano. Questa la soluzione temporanea, per 10 giorni a partire dal 26 ...

Sanità - Ricciardi (ISS) : a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma - serve un Piano Marshall per il Sud : “Nell’area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all’area più avanzata d’Europa, la Svezia. E’ come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno ...

Juventus - il piano scudetto : contro il Napoli con l'1X : TORINO - Forse nemmeno il tifoso della Juventus più ottimista avrebbe immaginato di arrivare, a sei giornate dalla fine, ad avere sei lunghezze di vantaggio sul Napoli. Il ritmo del girone di andata ...

Lungomare di Napoli - via al piano anti-abusivi : 'Varchi d'accesso e pattuglie miste' : Varchi con telecamere e semafori per controllare i flussi veicolari e non solo; pattuglie miste vigili-ausiliari del traffico di Anm per frenare tracotanza e invasività dei parcheggiatori abusivi e la ...

Napoli : spari in piazza Capuana - proiettile si conficca in una finestra al quarto piano : Un proiettile è stato rinvenuto, ieri sera, conficcato nella finestra di una abitazione al quarto piano di un edificio in piazza Capuana. L'allarme è partito dai residenti, che intorno alle 23 hanno ...

Napoli - una molotov nell'Università Federico II : il rogo negli uffici al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a...

Napoli - fiamme nell'Università Federico II : incendio al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a Napoli, dove si ...

Campi Flegrei - terremoto e sciame sismico a Napoli/ Gli esperti : "Manca ancora un piano di evacuazione" : Scossa di terremoto registrata a Napoli: nella zona dei Campi Flegrei è stato rilevato uno sciame sismico (magnitudo massima di 2.4 gradi) che ha fatto subito scattare l'allerta gialla(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:06:00 GMT)

Napoli - bimbo precipita dal terzo piano : è grave - giallo sulla dinamica : Cade giù dal balcone di casa, dal terzo piano di un condominio, e si schianta al suolo dopo un volo di diversi metri. È grave un bambino di 7 anni, che versa in prognosi riservata al Santobono di ...

Il 'piano G' di Napolitano per evitare la sconfitta elettorale del Pd : Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, lancia Paolo Gentiloni e, in vista del dopo-voto, indica quella che, a suo vedere, è la strada da percorrere. "Possiamo ben dire che Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento, per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell'Italia", ha spiegato durante la cerimonia ...

