Napoli | colpo di scena | De Laurentiis pensa al ritorno di Benitez

Caos in casa Milan - ecco cosa sta succedendo - Mercato : c'è un colpo dal Napoli? Video : La partita persa a San Siro contro il Benevento ha lasciato parecchi strascichi in casa Milan, con la squadra che si è vista annullare i giorni di riposo in programma dopo il match. La decisione è stata presa dall’allenatore Gennaro Gattuso in pieno accordo con la dirigenza rossonera, che non ha preso bene la sconfitta contro il Benevento, come testimoniano i ripetuti ‘blitz’ a Milanello negli ultimi giorni. Milan, la decisione di Gattuso ...

Napoli - il trionfo dello Stadium secondo i quotidiani : 'Il colpo del sarrismo' : ROMA - Il trionfo di Sarri e del Sarrismo. I quotidiani sintetizzano così la magica serata dello Stadium per il Napoli. Voti altissimi in pagella per l'allenatore azzurro, per il match winner ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : il Napoli batte la Juventus - è un colpo da scudetto! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, il Napoli fa il colpaccio in casa della Juventus e si porta a -1 dai bianconeri, ma con un calendario molto più abbordabile sogna lo scudetto(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 22:26:00 GMT)

Juventus - Chiellini : 'Nessun contraccolpo dopo Madrid. Con il Napoli conta più la testa della tattica' : La Juventus non ha mai perso, da quando gioca nel suo 'Stadium', uno scontro diretto al vertice, e partendo da questa considerazione, si sente pronta a respingere l'assalto del Napoli. Sperando che ...

Juventus-Napoli - Allegri esclude Dybala? Sarri a caccia del colpo scudetto : Juventus-Napoli, Allegri- Archiviato il turno infrasettimanale, Juventus e Napoli si preparano al big match di domenica sera. Allegri dovrà fare i conti con la possibile assenza di Pjanic, ma il centrocampista bosniaco sembrerebbe esser sulla strada del pronto recupero. Sarri, dal canto suo, volerà a Torino a caccia del successo che permetterebbe ai partenopei di […] L'articolo Juventus-Napoli, Allegri esclude Dybala? Sarri a caccia del ...

Calciomercato Napoli - la bomba dalla Russia : “ecco il colpo per la prossima stagione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante successo nella gara di campionato contro l’Udinese, adesso grande attesa per lo scontro diretto che vale lo scudetto contro la Juventus. Il club azzurro nel frattempo pensa alla prossima stagione ed anche al mercato, secondo le ultime indiscrezioni in Napoli sarebbe interessato ad acquistare Alexander Golovin, promessa del Calcio russo, in forza al Cska di Mosca. Lo ...

Affare da 25 milioni e super clausola da 75 : Napoli - quasi chiuso primo colpo? Video : Il campionato italiano di #Serie A non smette di regalarci grandissime emozioni perché la sfida per lo scudetto, dopo la trentatreesima giornata che ha visto pareggiare la Juventus sul campo del Crotone e tornare alla vittoria il Napoli contro l'Udinese, è più che mai che accesa. Adesso sono tornati quattro i punti di distacco tra le due squadre ma c'è lo scontro diretto da giocare, duello che i partenopei non potranno permettersi di sbagliare. ...

L’ira di Insigne spaventa il Napoli : il Liverpool studia il colpo : L’ira di Insigne spaventa il Napoli: il Liverpool studia il colpo L’ira di Insigne spaventa il Napoli: il Liverpool studia il colpo Continua a leggere

Napoli-Genoa 1-0 : decide un colpo di testa di Albiol. Juve a due punti : Napoli-Genoa 1-0, CRONACA E TABELLINO decide ALBIOL - Nella ripresa cresce il ritmo del Napoli che capisce finalmente l'importanza di una vittoria per riaprire la corsa scudetto. Callejon e Mertens ...

Accordo già trovato - il Napoli sta chiudendo il primo grande colpo del 2018/19 Video : Mentre le attese e le attenzioni sono tutte rivolte al campionato italiano di calcio con dei grandi big match previsti in questo weekend per la ventisettesima giornata, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare sottotraccia anche sul fronte mercato per non farsi trovare impreparato in estate, quando a luglio aprira' la sessione estiva, sessione in cui i partenopei saranno sicuramente protagonisti. Tra entrate e anche probabili ...

Colpo grosso della Roma sul campo del Napoli : Dzeko è micidiale - a Sarri non basta un super Insigne