Musica | la vittoria di Napster arriva dopo 19 anni

Festival della Musica liturgica a Vittoria : Sabato 14 aprile a Vittoria si terrà il Festival della Musica liturgica Memorial Pippo Rizza. Otto i cori in gara nella chiesa della Basilica.

ULTIMO / Dalla vittoria a Sanremo al nuovo tour : "La Musica per me ha un potere straordinario" : ULTIMO, il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018, si racconta in un'intervista a Il Messaggero parlando del suo desiderio di restare se stesso e di molto altro.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:08:00 GMT)